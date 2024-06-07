Как отсутствие любви к себе формирует выбор женщины (голод в чувствах к хорошему не приводит)

Любовь к себе – это фундамент, на котором строятся гармоничные отношения. К сожалению, многие женщины страдают от неспособности приятия себя, что существенно влияет на их выбор партнеров и модели поведения в отношениях. Рассмотрим несколько механизмов, которые точно объясняют, как дефицит самолюбия формирует нездоровые паттерны в личной жизни женщины.

Заниженная самооценка

Женщина с низкой самооценкой зачастую бессознательно притягивает к себе партнеров, которые также недооценивают ее достоинства и потенциал. Причина кроется в том, что такая женщина привыкла воспринимать себя как менее ценную и достойную, чем она есть на самом деле. Из-за этого искаженного самовосприятия она будет неосознанно отвергать романтические интересы мужчин, видящих в ней нечто большее. Вместо этого она будет тянуться к тем, кто обращается с ней пренебрежительно, поскольку это соответствует ее внутреннему ощущению собственной ценности (вернее, почти полному ее отсутствию).

Именно заниженная самооценка толкает женщину на выбор партнеров, которые лишь усугубляют ее комплексы и не способствуют личностному росту.

Страх одиночества

Это она из основных причин, по которым женщина с низкой самооценкой выбирает неподходящих мужчин – ей страшно остаться в одиночестве. И этот страх зачастую настолько силен, что женщина готова терпеть отношения, которые ее совершенно не удовлетворяют, лишь бы не остаться без пары.

Корни этого паттерна поведения уходят в детство. Возможно, в прошлом женщине недоставало родительской любви и поддержки, и она научилась отчаянно цепляться за любые отношения, лишь бы не пережить снова чувство и покинутости. Теперь же она бессознательно переносит эти установки во взрослую жизнь.

Из-за опасений вновь оказаться одинокой женщина будет соглашаться на связи, в которых ее потребности игнорируются, а ее ценность недооценивается. Она предпочтет терпеть неудовлетворительные отношения, нежели рискнуть остаться совсем одна.

Желание быть спасенной

Отсутствие любви к себе нередко толкает женщину на поиск партнера, который, как ей кажется, сможет исправить ее и восполнить те качества, которых ей не хватает. Вместо того чтобы заниматься собственным внутренним ростом, она возлагает эту ответственность на другого человека. Почему же так?

Корни этого паттерна можно найти в детстве. Возможно, будучи маленькой девочкой, она не получала достаточно внимания и поддержки от родителей. Теперь, во взрослой жизни, она пытается компенсировать этот эмоциональный голод, ища спасителя, который, по ее мнению, сможет ее “починить”.

Однако такие ожидания редко оправдываются. Партнер, даже если он искренне пытается помочь, не может заменить ту работу по самосовершенствованию, которую женщине необходимо проделать самостоятельно. В результате она оказывается разочарована, а ее отношения – разрушительными.

Тяга к драматичным отношениям

Женщине, которая с безразличием относится к себе, парадоксальным образом привлекательны именно те партнеры, которые могут принести ей максимум эмоциональных переживаний – ревность, конфликты или даже насилие. И все это потому, что ее внутренний мир переполнен чувством неполноценности.

Корни этой модели поведения лежат в психологической потребности компенсировать недостаток самоуважения. Женщина, не принимающая себя, бессознательно ищет острых ощущений, чтобы хоть как-то “оживить” свою жизнь. Ей кажется, что бурные, даже токсичные отношения лучше, чем спокойствие и размеренность.

Однако такой выбор мужчин лишь усугубляет ее страдания. Вместо того чтобы наполнить жизнь женщины гармонией и любовью, драматичные отношения погружают женщину в эмоциональные качели, оставляя еще больше опустошенной и неуверенной в себе. Какой-то замкнутый круг получается…

Принятие пренебрежительного отношения к себе

Не испытывая любви к самой себе, женщина начинает думать, что она недостойна уважения и достойного обращения. Она может терпеть пренебрежительное, а иногда даже оскорбительное поведение со стороны близких (и мужа в том числе), потому что глубоко внутри убеждена, что она этого заслуживает.

Корни этой установки уходят в детство, когда, будучи девочкой, она не получала от родителей должного внимания и поддержки. Теперь она бессознательно переносит этот шаблон на свои отношения во взрослой жизни.

Такая позиция нередко приводит к тому, что женщина становится жертвой манипуляций, эмоционального или даже физического насилия со стороны партнера. Вместо того чтобы стоять на своем и требовать уважительного отношения, она терпит унижения, так как глубоко убеждена, что это ее судьба.

Отсутствие личных границ

Женщина, которая не любит себя, не способна устанавливать здоровые личные границы в отношениях. Стремясь во что бы то ни стало понравиться и угодить партнеру, она забывает о своих собственных потребностях и желаниях.

Корни этой модели поведения опять же кроются в детстве. Возможно, в прошлом женщине не позволяли иметь собственное мнение и открыто выражать свои чувства. Теперь, во взрослой жизни, она бессознательно воспроизводит эту схему, пытаясь заслужить любовь и внимание окружающих.

Но такой подход разрушителен для нее самой. Постоянно жертвуя собой ради партнера, женщина лишает себя возможности по-настоящему раскрыться и найти гармонию в отношениях. Вместо этого она медленно теряет связь со своими подлинными потребностями и ценностями. От этого нелюбовь к себе только усугубляется

Игнорирование “красных флагов”

Страх одиночества, о котором уже было сказано ранее, заставляет женщину с низкой самооценкой игнорировать те тревожные признаки в поведении партнера, которые в иной ситуации непременно ее насторожили бы. Ей куда важнее не быть одной, чем сохранить свое достоинство и благополучие.

Почему так? Вероятнее всего, причиной является то, что женщина росла в условиях родительской холодности и эмоциональной отчужденности и теперь бессознательно стремится восполнить этот недостаток любой ценой, даже если для этого приходится мириться с неуважительным отношением.

В результате женщина начинает закрывать глаза на абьюзивные или манипулятивные проявления со стороны своего мужчины, убеждая себя, что “это не так уж и плохо” и “так бывает в любых отношениях”. И все это ради одной цели – лишь бы не остаться одной.

Сложности с установлением здоровых отношений

Без глубокого самоуважения женщине крайне сложно выбирать партнеров, которые будут действительно ей подходить. Она чаще всего оказывается попросту неспособной распознать тех, кто действительно достоин ее. Вместо этого притягивает в свою жизнь людей, которые лишь усугубляют внутренние комплексы.

Основная причина проблемы кроется в том, что, не любя себя, женщина не знает, чего она на самом деле заслуживает. Она не имеет четкого представления о том, какие качества и характеристики должны быть присущи ее идеальному партнеру. Вместо этого она бессознательно ищет тех, кто соответствует ее собственному негативному самовосприятию.

В результате женщина снова и снова оказывается в отношениях, которые приносят ей одни страдания. Она не может отличить искреннюю заботу от манипуляций, уважение – от пренебрежения. Она не ощущает своей ценности и самодостаточности, а потому не в силах строить хорошие, гармоничные отношения.

Низкая самооценка и почти полное отсутствие уважения к себе – все это серьезные проблемы, которые не только мешают женщине найти счастье в отношениях, но и наносят ущерб ее психологическому здоровью. Преодоление этих внутренних барьеров требует большой работы над собой, но результат того стоит, ведь женщина, которая любит и принимает себя, способна выбирать людей и выстраивать с ними гармоничную связь.