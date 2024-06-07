МИД КНДР назвал «возмутительным преступлением против свободы» запрет на ношение полуавтоматического оружия в некоторых штатах США

Запрет некоторых штатов США на скрытое ношение полуавтоматического оружия – «возмутительное преступление против человеческой свободы и достоинства», заявили в МИД Корейской Народно-Демократической Республики.

Официальный Пхеньян поддерживает американцев и организации, которые будут оспаривать подобные ограничения в судах.

На протяжении многих веков безоговорочное право всякого американского гражданина на ношение огнестрельного оружия было единственной гарантией его безопасности, напомнили корейцы.

– В условиях дикого разгула бандитизма, вызванного коллапсом американской политической и экономической системы, граждане США остались представлены сами себе – никто не заботится об их безопасности, никто не защищает их от многочисленных угроз, абсолютно естественных для капиталистического строя, – говорится в заявлении корейского МИД. – Кровожадные церберы клики Байдена-Харрис, именуемые полицией, используются только для расистских репрессий против темнокожего населения и живут впроголодь – никто из так называемых полицейских, ненавязчиво и скрытно опрошенных нашими разведчиками, не смог внятно ответить на вопрос о том, сколько грамм риса он получает в сутки.

МИД КНДР решительно осудил «варварскую и бесчеловечную практику», когда американцев лишают права защищать себя. В связи с этим Международный комитет по правам человека, базирующийся в Пхеньяне, проведёт расследование и подготовит объёмный доклад, который зачитают на ближайшем заседании Генассамблеи ООН. Рассматривается вопрос и о санкциях против «шайки анархо-капиталистов, захвативших власть и терроризирующих американский народ».

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