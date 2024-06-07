MSI показала первый в мире ПК со встроенным сенсорным экраном на 13 дюймов и ИИ

На выставке Computex 2024 компания MSI представила новый игровой компьютер MEG Vision X AI, который удивил своим инновационным подходом. Он оснащен 13,3-дюймовым сенсорным экраном, встроенным прямо в корпус.

Этот ПК представляет собой полноценный системный блок, где лицевая часть почти полностью занята экраном. Возможность использования его в качестве монитора открывает новые горизонты, хотя MSI не рекомендует его для игрового применения из-за использования интегрированной графики.

Однако главной изюминкой MEG Vision X AI является встроенный искусственный интеллект с локальной нейросетью. Система AI Engine, интегрированная в экран, автоматически оптимизирует настройки оборудования для максимальной производительности. ИИ также может генерировать изображения и текст, взаимодействовать с чат-ботами и выполнять другие функции. Кроме того, он поддерживает интеграцию с Copilot и активируется голосовыми командами.

Технические характеристики включают различные конфигурации с новейшими процессорами Ryzen 9000, Intel Arrow Lake-S и видеокартами GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000. О стоимости и дате выхода компьютера будут объявлены ближе к осени.