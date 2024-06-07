 

ТАСС: Роскомнадзор обсуждает с операторами блокировку спам-звонков из-за границы

07.06.2024, 11:55, Разное
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Крупные операторы связи ведут диалог с Роскомнадзором о новых методах борьбы с телефонными мошенниками. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) близкий к надзорному органу источник упомянул один из вариантов – блокировку звонков из-за границы по умолчанию.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов также отметил, что россияне стали жертвами телефонных мошенников на мировом уровне.

6 июня стало известно, что “Вымпелком” (бренд Билайн) и Сбербанк согласовали совместные усилия по борьбе с кибермошенничеством.

По данным директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадима Уварова, за первый квартал 2024 года мошенники пытались украсть около двух триллионов рублей, но смогли завладеть лишь четырьмя миллиардами.


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