ТАСС: Роскомнадзор обсуждает с операторами блокировку спам-звонков из-за границы

Крупные операторы связи ведут диалог с Роскомнадзором о новых методах борьбы с телефонными мошенниками. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) близкий к надзорному органу источник упомянул один из вариантов – блокировку звонков из-за границы по умолчанию.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов также отметил, что россияне стали жертвами телефонных мошенников на мировом уровне.

6 июня стало известно, что “Вымпелком” (бренд Билайн) и Сбербанк согласовали совместные усилия по борьбе с кибермошенничеством.

По данным директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадима Уварова, за первый квартал 2024 года мошенники пытались украсть около двух триллионов рублей, но смогли завладеть лишь четырьмя миллиардами.