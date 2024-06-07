Нижний Новгород переименуют в честь букмекерской конторы

Законодательное собрание Нижнего Новгорода утвердило рекламный контакт с букмекерской конторой, по условиям которого с 1 июля город на картах и официальных мероприятиях будет переименован.

Переименование города в Пари позволит реализовать множество ранее замороженных муниципальных проектов, среди них – замена коммуникаций ЖКХ, строительство новых детских и спортивных площадок, мощение современной плиткой тротуаров в историческом центре, а также долгожданная реконструкция Стрелки.

– А ещё мы рассчитываем развивать туристическую инфраструктуру за счёт увеличения номерного фонда в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Если сегодня средний номер в Нижнем стоит 8 тысяч рублей, то вскоре мы сможем рассчитывать на 15 тысяч, – написал в своём блоге мэр города Юрий Шалабаев.

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