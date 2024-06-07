 

Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк

07.06.2024, 8:45, Разное
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Майклу Стрюкову-Заворотнюку 24 года, и он уже завоевал признание как гитарист и участник музыкальной группы Lepra. Молодой человек ведет закрытый образ жизни, однако иногда публикует совместные фото со своей девушкой.

Софья Дроздова – выпускница МГИМО, а также художница. Она создает портреты на заказ и активно делится своими работами в социальных сетях. Дроздова старше Стрюкова-Заворотнюка на несколько месяцев, однако их отношения длятся уже несколько лет.

Дроздова была представлена семье Заворотнюк в 2022 году и, судя по всему, ее тепло приняли. Старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк регулярно комментирует ее публикации и называет “Анечкой”.

Хотя Софья Дроздова не публикует совместные фотографии с Майклом Стрюковым-Заворотнюк, она поддерживает его в его музыкальной карьере. Девушка стала автором обложки для одного из его синглов, а также помогает распространять его творчество. В свою очередь, Майкл активно делится работами своей возлюбленной.

На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк Майкл Стрюков-Заворотнюк появился в сопровождении Софьи Дроздовой. Девушка поддерживала музыканта во время этого тяжелого момента, демонстрируя их крепкий союз.

Софья Дроздова – многообещающая художница, получившая поддержку семьи своего избранника. Их отношения с Майклом остаются крепкими даже спустя годы, о чем свидетельствует их совместное присутствие на траурном мероприятии, посвященном памяти Анастасии.


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