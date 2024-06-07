Кардиолог: в жару организм нуждается в большем количестве воды

Кардиолог Наталья Корягина советует россиянам помнить, что в жаркую погоду необходимо увлажнять организм в течение всего дня. Она подчеркнула, что воду следует пить независимо от чувства жажды, если нет специальных противопоказаний.

“Пейте больше воды, чем обычно. Пейте, не дожидаясь чувства жажды. В особо жаркие дни полезно пить по часам, используя приложение для напоминаний, делая несколько глотков каждый час”, — написала Корягина в социальных сетях.

Она также указала на необходимость избегать напитков с кофеином и алкоголем, которые усиливают обезвоживание и могут способствовать развитию тромбоза. Интенсивные физические нагрузки и спорт в жару противопоказаны, рекомендуются умеренные и мягкие физические активности.

Кардиолог подчеркнула важность консультации с лечащим врачом для людей с сердечными заболеваниями по поводу приема жидкости в жару. Особое внимание к этому вопросу должны уделять пожилые люди и те, кто принимает различные лекарства на постоянной основе, им лучше минимизировать пребывание на улице в жаркие дни.