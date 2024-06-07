 

Мнение «аналитика»: О неожиданности дня… Всё не то, чем кажется?

07.06.2024, 7:50, Разное
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Минувший день, безусловно, сделал американский президент Джо #Байден, пребывающий — в отличие от своего российского визави — в прекрасной физической и ментальной форме. И речь у него не «заторможенная», и память твёрдая, и рукопожатие крепкое. Не чета страдающему брадифразией Владимиру Путину, которому этот диагноз сведущие люди поставили по интернету.

Так вот, Джо Байден сказал… Вообще-то, наговорил он в Нормандии много разного и практически намекнул, что США были союзниками Украины во Второй мировой. Но самое неожиданное — вот это.

В интервью ABC Джо Байден снова высказался о Владимире Путине. «Я знаю его более 40 лет. Он беспокоил меня в течение 40 лет. Он не порядочный человек», — заявил нынешний глава Белого дома.

По правде говоря, «более сорока» — это почти 45. В августе 1979 года самый на тот момент молодой сенатор #США от штата Делавэр Джозеф Робинетт Байден-младший посетил Ленинград. Где в отделе контрразведки Управления КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области служил в то время то ли ещё старший лейтенант, то ли уже капитан Владимир #Путин. В чьи обязанности, вероятно, входило сопровождение иностранных делегаций.

Что уж там произошло между мужчинами, Бог весть. Но по каким-то причинам американский сенатор не просто запомнил советского контрразведчика, но и начал его опасаться. И это чувство пронёс через всю свою жизнь и карьеру.

То есть, «украинский кризис» для Джо Байдена — дело во многом личное. Такое же, как для Джорджа Буша-младшего была в своё время «вендетта» тогдашнему иракскому лидеру Саддаму Хусейну, которая и привела к вторжению в Ирак. Лишь смена хозяина Овального кабинета в 2008 году привела к постепенному сворачиванию американского присутствия в этой стране.

Выходит, и «украинский кризис» закончится — и то не сразу! — только с уходом Джо Байдена в отставку или в мир иной?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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