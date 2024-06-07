Люди способны сами выбирать момент своей смерти

Медсестра Джуди Макфадден много лет проработала в хосписе (месте, где ухаживают за умирающими людьми) и написала книгу о необычных случаях, которые она наблюдала во время работы.

В первую очередь она убедилась в том, что некоторые умирающие способны сами выбрать наиболее подходящий момент своей смерти. И это убедило Джуди в том, что “загробная жизнь” существует.

История Хуаниты

Бабушке по имени Хуанита было далеко за 80 и единственной ближней родней для нее был 50-летний сын Рики, который был умственно отсталым. Хуанита и Рики жили в одном доме и за ними присматривала сиделка Марианна, а Джуди прислали оценить состояние Хуаниты и определить, стоит ли перевозить ее в хоспис.

В тот день Джуди приехала в дом Хуаниты, осмотрела ее и пришла к выводу, что бабушка еще довольно крепка и точно не умрет в ближайшее время. Однако на следующий день Джуди позвонила Марианна и рассказала, что Хуанита умерла.

“Я действительно не могла в это поверить. Я только что видела ее, и с ней все было хорошо. Не было никаких признаков того, что она близка к смерти”.

Когда Джуди приехала к Марианне, та рассказала ей как все произошло. В тот воскресный день после отъезда Джуди Марианна и Хуанита испекли черничные маффины, потом был дневной сон, а после ужина они смотрели телевизор. Все, как обычно было в воскресенье.

Но перед сном Хуанита попросила Марианну подойти к ней и сказала ей “Большое тебе спасибо за заботу обо мне. Я так сильно люблю тебя”.

“Я тоже тебя люблю”, – ответила Марианна.

“Я так устала. Я собираюсь уйти и вернуться домой”, – продолжила Хуанита.

“О чем ты говоришь?” – спросила Марианна.

“Я устала и пойду домой”, – повторила Хуанита.

Марианна успокоила ее: “Все в порядке, Хуанита. Ты уже находишься дома. Увидимся завтра”.

“Нет, я действительно устала. Я ухожу домой. Пообещай мне, что позаботишься о Рики”.

“Конечно! Я всегда буду заботиться о вас обоих. Перестань так говорить”, – сказала Марианна.

Затем Хуанита попросила Марианну привести к ней Рики. Когда мужчина пришел и наклонился над кроватью, чтобы поцеловать маму в щеку, та обняла его рукой и сказала “Я люблю тебя, милый мальчик. И я всегда буду любить тебя”.

“Я тоже люблю тебя, мама”, – ответил Рики, после чего ушел спать к себе в комнату.

Марианна убедилась, что Рики и Хуанита спокойно спят, после чего тоже легла. А утром она зашла в комнату Хуаниты и увидела, что она мертва. Бабушка лежала спокойно, как будто скончалась во сне.

Джуди видела и других похожие истории, после чего пришла к следующему выводу: Не все, но некоторые люди могут выбирать подходящий момент смерти. И обычно это происходит в одном из следующих трех вариантах:

1. Человек не умирает до тех пор, пока к нему не приедут все важные члены его семьи или друзья.

2. Человек умирает только тогда, когда все, кто приехал проститься с ним, выйдут из его комнаты или дома.

3. Человек умирает только после того, как происходит важное для него событие – рождение внука или собственный День Рождения, или день большого праздника.

История Рейчел

В случае с Рейчел произошел в основном первый вариант. По мнению Джуди такое обычно случается с человеком общительным и экстравертом по темпераменту. Тем, который сильно нуждается в общении с другими людьми.

Бабушке по имени Рейчел в тот день исполнилось ровно 100 лет и на ее столетие в хоспис приехало огромное количество ее детей, внуков и правнуков.

Перед тем Джуди осмотрела Рейчел и поняла, что ей осталось совсем немного, она уже была так слаба, что могла умереть день на день. Однако Рейчел не умерла в ближайшие два дня, когда ее один за другим посещала ее многочисленная родня.

Рейчел была уже в таком состоянии, что никак не реагировала на приход родни, но все еще держалась. И когда одна из ее дочерей сказала Джуди, что одна из ее внучек сможет приехать лишь через неделю, казалось, что она точно уже не застанет свою бабушку живой.

Однако проходили дни, а Рейчел еще жила. Она ничего не пила и не ела и существовала лишь за счет капельниц, но не умирала. С того момента, как Джуди оценила ее состояние как близкое к смерти, прошло 17 дней (!) и Рейчел все еще держалась.

Наконец ее задержавшаяся внучка смогла приехать и через несколько часов после того, как она навестила Рейчел и ушла из ее комнаты, Рейчел умерла. Выглядело все так, как будто она не желала умирать до того, пока вся ее родня не проститься с ней.

История матери Митци

Женщина по имени Митци поведала Джуди историю о своей матери (ее имя было не названо), которая в предсмертном состоянии доживала свои последние дни на дому. Митци ухаживала за ней, но в тот день ее помощь понадобилась взрослой дочери Митцы, которая была беременна и вот-вот готова была родить.

Митци не знала, что делать. Бежать в больницу к рожающей дочери и оставить умирающую маму одну? У нее не было времени срочно искать сиделку.

“Мама, я не знаю, что делать. Я не хочу оставлять тебя. Я боюсь, что если я уйду, что-то случится, но я действительно хочу увидеть рождение моего внука”, – сказала она матери, которая тогда еще была в сознании и все понимала.

Мама ответила ей:

“Милая, ты должна ехать к ней. Если ты этого не сделаешь, ты пожалеешь об этом. Не беспокойся обо мне. Я собираюсь оставаться здесь, пока не родится ваш внук”.

Митци все-таки тревожилась и попросила своего брата присмотреть за мамой. И когда она ехала в больницу к рожающей дочери, брат позвонил ей и сказал, что мама впала в состояние, похожее на глубокий сон или кому.

Когда Митци приехала к дочери, оказалось, что схватки были ложными. Наутро она приехала обратно домой и хотя ее мать все еще была в беспамятстве, Митцы наклонилась к ней и сказала:

“Все хорошо мама, ты можешь идти. Все в порядке”.

Но ее мама не умерла ни в тот день, ни через неделю. Она все еще лежала как будто в глубоком сне, но была жива. А тем временем у дочери Митци снова начались схватки, на этот раз настоящие.

Митци поехала в больницу к дочери и родившемуся внуку. Находясь в палате дочери, она позвонила домой и попросила брата поднести телефон к лежащей маме:

“Мама, у нас здоровый внук! У него все десять пальцев на ногах и руках! Все прошло отлично!”, – рассказала ей Митци.

Через 15 минут брат перезвонил ей и сказал, что их мать только что скончалась.

Как это можно объяснить?

“Как бы нам ни хотелось, мы просто не все понимаем в этих моментах. Они загадочны. Со своей стороны, я могу сказать, что мой собственный немногочисленный опыт не дал мне ничего, кроме уверенности в том, что ТАМ нас ждет лучший мир. Я действительно верю, что загробная жизнь существует благодаря подобным переживаниям.

Будучи свидетелем стольких смертей, я чувствую, что мне выпала честь видеть, как приподнимается завеса, когда люди направляются в место, где чувствуют себя как дома.

Очевидно, что есть печаль, потому что люди скорбят и теряют любимого человека. Но наблюдать, как тело само о себе заботится, и чувствовать, как меняется энергия в комнате после чьей-то смерти … это кажется священным моментом.

Во многих отношениях это очень похоже на чудо рождения. Когда рождается ребенок, возникает неопровержимое чувство: “Это было волшебно!” – Именно так можно себя чувствовать, когда видишь, как кто-то испускает последний вздох.

С тех пор, как я была маленькой девочкой, я всегда тосковала по дому, по месту, которое я не могла толком вспомнить, и теперь я думаю, что понимаю почему. Я думаю, что когда мы умираем, мы просыпаемся в месте, которое всегда знали, но забыли”, – говорит Джуди.