 

Полицейские сбежали из участка из-за полтергейста

07.06.2024, 6:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Зимбабве люди очень суеверны и почти все странные явления склонны приписывать проделками невидимых гоблинов.

Вот и то, что на днях произошло в полицейском участке района Булилиме, что в провинции Южный Матабелеленд, тоже приписывают гоблинам, причем женского пола. Однако, больше всего описание случившихся там происшествий напоминает явление полтергейста. Причем настолько активного, что полицейские не выдержали атаки и покинули здание участка. А полиция с других участков поддержала их, заявив, что не просит их вернуться обратно, так как “не хотят подвергать их дальнейшей опасности”.

По словам местного чиновника Мабеда Нгулани, ночью на полицейских офицеров, дежуривших парами, стали нападать “женщины-гоблины”. Они совершали “физическое насилие”, двери открывались сами по себе, и был странный шум, как будто “какие-то твари” забирались на крышу.

Полицейские были столь напуганы, что даже не могли вздремнуть. Позже они пытались найти другое помещение для полиции, но в ближайшей деревне ничего подходящего не нашлось. В итоге деревни этого района остались без полицейских. Надолго ли, пока не сообщается.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк

07.06 / Кардиолог: в жару организм нуждается в большем количестве воды

07.06 / Мнение «аналитика»: О неожиданности дня… Всё не то, чем кажется?

07.06 / Глюк’oZa отмечает 38-летие: в чем феномен популярности певицы?

07.06 / Люди способны сами выбирать момент своей смерти

07.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Украинская националистка и советская киноактриса: две женщины адмирала Колчака

07.06 / Мнение: Откуда взялся ядерный шантаж

07.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Эвакуация

07.06 / Мнение «аналитика»: О праве на плошку риса… Дошли до Северной Кореи?

07.06 / Личное: “Смуглая кожа – самая красивая на Земле”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика