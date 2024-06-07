Полицейские сбежали из участка из-за полтергейста

В Зимбабве люди очень суеверны и почти все странные явления склонны приписывать проделками невидимых гоблинов.

Вот и то, что на днях произошло в полицейском участке района Булилиме, что в провинции Южный Матабелеленд, тоже приписывают гоблинам, причем женского пола. Однако, больше всего описание случившихся там происшествий напоминает явление полтергейста. Причем настолько активного, что полицейские не выдержали атаки и покинули здание участка. А полиция с других участков поддержала их, заявив, что не просит их вернуться обратно, так как “не хотят подвергать их дальнейшей опасности”.

По словам местного чиновника Мабеда Нгулани, ночью на полицейских офицеров, дежуривших парами, стали нападать “женщины-гоблины”. Они совершали “физическое насилие”, двери открывались сами по себе, и был странный шум, как будто “какие-то твари” забирались на крышу.

Полицейские были столь напуганы, что даже не могли вздремнуть. Позже они пытались найти другое помещение для полиции, но в ближайшей деревне ничего подходящего не нашлось. В итоге деревни этого района остались без полицейских. Надолго ли, пока не сообщается.