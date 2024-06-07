Как меняется состав ХК «Локомотив»: Аверин, Лукоянов, Исаев

Ярославский «Локомотив» официально попрощался с опытным форвардом Егором Авериным, чей контракт с клубом закончился, а новое соглашение предложено не было.

В команде под руководством Игоря Никитина продолжается курс на омоложение состава, и уход Аверина стал частью этой стратегии. В минувшем сезоне тридцатичетырехлетний Аверин сыграл четырнадцать матчей в регулярке, отметившись двумя забитыми голами, и двенадцать матчей в розыгрыше Кубка Гагарина, где забросил одну шайбу. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Аверин сыграл восемьсот двадцать три игры, набрав триста четыре результативных балла (сто пятьдесят голов и сто пятьдесят четыре передачи).

Прошедший сезон для «Локомотива» оказался неоднозначным: команда дошла до финала Кубка Гагарина, но проиграла серию «Металлургу» со счетом ноль-четыре. Это поражение стало стимулом для дальнейших изменений в составе и тренерском штабе. Эксперты Бетсити уверены, что в новом сезоне КХЛ «Локомотив» будет считаться главным фаворитом лиги. Кстати, если не знаете про Бетсити, то Betcity обзор на Betonmobile.ru предоставляет детальную информацию о возможностях и функциях мобильной версии этой букмекерской конторы. На сайте также можно выбрать свежий промокод букмекеров , который предоставит дополнительные преимущества при ставках.

Тем временем, ярославский клуб уже объявил план предсезонной подготовки к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге. Игроки соберутся в начале августа, а 1 августа пройдет медосмотр. С 1 по 20 августа команда будет тренироваться в Ярославле, после чего примет участие в предсезонном турнире в Омске с 21 по 25 августа, где соперниками будут «Авангард», «Сибирь» и «Барыс». Первый матч нового сезона за Кубок Открытия «Локомотив» проведет 3 сентября в Магнитогорске с «Металлургом».

Недавно «Локомотив» также произвел обмен, отправив защитника Романа Бычкова в московский «Спартак» в обмен на денежную компенсацию. Бычков провел в главной команде «железнодорожников» двадцать семь матчей за последние два сезона, отметившись двумя передачами.

Возможным новым подписанием для «Локомотива» может стать тридцатипятилетний нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов. Согласно ряду федеральных СМИ, он получил предложение от ярославского клуба. Лукоянов выступал за «Ак Барс» с сезона 2011-2012 годов, однако журналисты указывают на его проблемы вне льда, которые могут повлиять на его переход.

Нынешнее соглашение с голкипером Даниилом Исаевым истекает в конце следующего сезона, но «Локомотив» уже сейчас готов продлить контракт с ним еще на один год, до лета 2026 года. Воспитанник ярославской хоккейной школы Исаев дважды продлевал контракт с клубом ранее — в апреле 2022 года и в июне 2023 года. По итогам минувшего сезона Исаев номинирован на звание лучшего вратаря КХЛ. В завершившемся чемпионате он провел шестьдесят девять матчей, одержал сорок четыре победы и отразил девяносто две целых семь десятых процента бросков по своим воротам при коэффициенте один целых восемьдесят пять сотых. На его счету также семь матчей, в которых он отразил все броски по своим воротам.

«Локомотив» стоит на пороге значительных перемен, и уход Егора Аверина стал лишь одной из частей этой масштабной перестройки. Клуб продолжает активную работу на трансферном рынке и готовится к новому сезону с надеждой на успешное выступление и достижение новых высот. Удастся ли «железнодорожникам» воплотить все задумки и вновь бороться за трофеи, покажет время.