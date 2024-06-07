Рупор кремлевской пропаганды: Украинская националистка и советская киноактриса: две женщины адмирала Колчака

Украинская националистка и советская киноактриса: две женщины адмирала Колчака

Адмирал Александр Колчак, провозгласивший себя верховным правителем России, безусловно, является самой яркой фигурой белого движения. Из него долгое время пытались сделать героя, рыцаря «белой идеи» (к которой он, прагматик и карьерист, следует отметить, обратился достаточно поздно). Нашумевший в свое время фильм «АдмиралЪ», содержащий множество фактических ошибок, пытался представить Александра Васильевича не только военным и государственным деятелем, но и весьма любвеобильным человеком. Значительную часть фильма занимают отношения Колчака со своей законной женой, Софией, и законной женой его боевого товарища, Анной Тимирёвой. Однако самое интересное, как это часто бывает, осталось за кадром.

Александр Колчак в 1904 году венчается на Софье Федоровне Омировой. Это была уроженка Каменец-Подольского, дворянка и «смолянка» (воспитанница дворянской «фабрики невест», Смольного института в Санкт-Петербурге). В 1916 году Колчака перевели с Балтийского моря на Черное, где он принял под свое начало Черноморский флот. Вопреки различным мифам, Колчак воспринял Февральскую революцию сдержанно-положительно, и долгое время соблюдал положенный революционный ритуал. Иногда он был «впереди паровоза» или, если хотите, «впереди миноносца» и старался быть «краснее» солдатских и матросских комитетов. Так, например, торжественное перезахоронение участников восстания на броненосце «Потемкин» состоялось благодаря личной инициативе Александра Васильевича. Вообще, Колчак, с одной стороны выказывая «верноподданнические чувства» как ко Временному правительству, так и к комитетам, внимательно следил, к кому бы ему пристать. В то время как его будущий соперник и наследник генерал Деникин использует артиллерию для расстрела непокорных полков на фронте, Александр Васильевич сохраняет выжидательную позицию.

А его супруга, Софья Федоровна, становится, как бы сейчас сказали, «активисткой» движения «украинизации» Черноморского флота. Напомню читателям, что движение «украинизации», пик которого пришелся на весну-лето 1917 года по сути заключался в создании чисто украинских подразделений в армии и на флоте. Все было шито белыми нитками: украинские националисты разных окрасов создавали «военные организации» для создания армии для захвата власти. Подчеркну: в то время практически все партии и движения действовали также: были «военки» кадетов, эсеров, меньшевиков, мусульман. Самая известная и самая мощная «военка» к осени 1917 года была, разумеется, у большевиков.

Так вот, Софья Федоровна активно включается в пропагандистскую работу по «украинизации» флота. Некоторые исследователи считают, что в этом проявился некий бунтарский непокорный дух жены Колчака. Я склонен думать иначе. Переписка Софьи и Александры (и в 1917 году и позже) показывает, что Колчак всегда старался направлять свою жену, подсказывать ей, что делать в той или ситуации. Скорее всего Колчак через свою жену стремился укрепить свой авторитет среди украинских националистов (весной 1917 года они пока еще скромно называли себя «автономистами»). На базе украинского културтрегерского кружка «Кобзарь» была развернута целая школа пропагандистов, в которой деятельное участие принимала и Софья Федоровна.

Например, она в украинском народном костюме приняла участие в театрализованной демонстрации за украинизацию Черноморского флота, как свидетельствует Яким Христич. У сторонников украинизации был надежный союзник, «верховно-уговаривающий» Александр Федорович Керенский, который, поддержав создание «украинских полков», по сути начав развал страны. Таким образом, Софья Колчак в ту пору была украинской «автономисткой», то есть националисткой. Позже, в связи с «белой» карьерой мужа, Софья Федоровна постарается забыть этот этап своей биографии. Она проживет долгую жизнь и умрет в 1956 году во Франции.

Любовница Колчака Анна Тимирёва, как известно, завязала роман с блестящим морским офицером еще до Февральской революции. В 1918 году, когда жена Колчака выполняла представительские поручения Верховного правителя России в странах Антанты, Анна Тимирёва работала переводчицей и секретаршей Колчака в Омске. Колчак, ставший единоличным диктатором, начал наступление на Европейскую Россию, не решив проблемы тыла. Его экономическая и военная политика привели к появлению в Сибири целой армии партизан. Их деятельность, а также контрнаступление РККА привели к разгрому армии Колчака. В конце концов его предали его же собственные благодетели и спонсоры из Антанты, по сути сдав его в руки большевиков. Надо отдать должное Анне Тимирёвой: она не бежала и сопровождала Колчака вплоть до его ареста. С этого момента начинается ее жизнь уже в Советской России. Нельзя сказать, что она была спокойной. Ее пять раз арестовывают (1920, 1921, 1935, 1938, 1949) и отправляют в ссылки. Правда везде она, как человек образованный и начитанный, устраивается на работу в клубы , библиотеки, театры.

А затем происходит очень интересная история. Анна Тимирёва, которая не имела особых заслуг перед советской культурой или искусством, вдруг в 1960 году получает квартиру в центре Москвы на Плющихе, в том самом, где когда-то был прописан ее сын. Дальше больше: было составлено коллективное письмо с ходатайством выделит ей персональную пенсию в 500 рублей. Дескать, старушка бедствовала. На секундочку: старушка получала тогда пенсию в 50 рублей. Для сравнения: минимальная пенсия для рабочих и служащих тогда составляла 30 рублей, максимальная пенсия для колхозников по закону 1956 года – 120 рублей. Кто же просил за секретаршу и любовницу Колчака? По непроверенным данным кампанию по оказанию помощи начал Андропов. А само письмо подписали такие, без всякой иронии, великие люди как Свешников, Гнесина, Шостакович, Ойстрах, Хачатурян и Шостакович. Мало того: старушку обеспечили подработкой, устроив консультантом на «Мосфильм». Ну и что такого? – скажете вы. Ведь она, будучи дворянкой и знатоком дореволюционного этикета, могла здорово помочь режиссерам. Но этот аргумент слабоват, так как и в Москве и в СССР еще жило множество других консультантов. Например, моя двоюродная прабабушка, которая тогда работала в Минске могла бы проконсультировать того же Бондарчука не хуже, ибо в свое время блистала на балах в Кииве и Екатеринославе не хуже Тимирёвой. Я полагаю, что кому-то было нужно, чтобы благообразная старушка рассказывала деятелям «Оттепели» о том, что не все так однозначно в истории Колчака и Белого движения. Вообще именно с 1960-х гг. в советском кинематографе начинается процесс облагораживания белогвардейцев и какую роль в этом сыграла скромная старушка с нескромной пенсией – это тема дополнительных исследований.

Да, еще следует сказать, что Анна Тимирёва активно снимается в кино, пускай и на вторых ролях. Но зато где! Мы видим ее в роли дамы, которая вернулась вместе с Семеном Семеновичем Горбунковым из знаменитого круиза из фильма «Брильянтовая рука», в роли пожилой дамы на первом балу Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука. Более серьезную роль она получила в малоизвестном сейчас фильме «Умеете ли вы жить» Александра Муратова.

Анна Тимирёва умерла в начале 1975 года и была похоронена на «элитном» Ваганьковском кладбище. Вот такие вот судьбы у двух любимых женщин неудавшегося Верховного правителя России, диктатора Александра Колчака.

Глеб Таргонский

На иллюстрациях:

1. Софья Колчак

2. Анна Тимирева (фотография 1920-х гг.)

3. Анна Тимирева (дама в черных очках) в «Бриллиантовой руке»

4. Анна Тимирева (в центре) в фильме «Война и мир»

(c) Глеб Таргонский

цинк – https://vk.com/targonskiy?w=wall-10116318_4598%2Fall

—