Мнение: Откуда взялся ядерный шантаж

5 неверных аксиом войны

В России на федеральных телеканалах который день продолжается безумное нагнетание угрозы ядерной войны – в прайм-тайм, на максимально широкую аудиторию. После недавних вздохов ведущего Соловьева, как он боится не дожить до следующего «Вечера» с самим собой в студии, и недавних прямых призывов депутата Гурулева, «обнаружившего», что надо бы в самое ближайшее время подвергнуть ядерной бомбардировке Голландию», вчера вечером на том же «ястребином» телеканале «Россия» собрали уже целую толпу всяких политиков и депутатов, настроенных крайне воинственно, и они уже на разные голоса твердили, что «ядерная война неизбежна» и «Европа, одумайся, мы же вдарим!»

Да черт возьми, что вообще происходит?! Одновременно, кстати, тоже вчера сам Путин на ПМЭФ, наоборот, играл партию «голубя мира» и даже изволили постучать ручкой по столу, возмущаясь самой идеей, будто б Россия «хочет» вступить в конфронтацию с НАТО. Правда, никак не упомянув при этом свой собственный телеканал «Россия», на котором говорят совсем другое.

У них что, правая рука не знает, что делает левая? Но тогда это тем более страшно – какая-то из шаловливых ручонок возьмет да и нажмет пресловутую «красную кнопку»… Как бы резвяся и играя…

Можно было бы предположить, что просто война подошла к своей неизбежной кульминации, и, как многие и опасались, именно сейчас наступает кризис, а Россия взвинчивает ставки до максимума (чего от нее многие ожидали с самого начала). И теперь, типа, остается только молиться – пронесет или не пронесет.

Казалось бы, это самая разумная версия (хотя и оставляющая очень мало надежд). Но и в этой версии есть изъян: строго говоря, непонятно – а почему именно сейчас? Почему вдруг РФ так резко взвинчивает ставки – разве были какие-то значимые события? Разгромы, победы, захват крупных городов? Украине поступили какие-то супермощные вооружения? Что собственно произошло – ведь ничего же нет!

Последние 4 месяца войска РФ достаточно вяло наступают, идут, как и всегда, ожесточенные сражения за малозначительные населенные пункты, ВСУ пятятся и отступают, но не бегут. То ли взят, то ли все еще не взят крохотный (8 тыс. населения) Волчанск в Харьковской области. Да и сам этот «успех» называть успехом как-то странно – ведь это не более чем повторение пройденного, Волчанск российские ВС уже брали в 2022 и в том же году оставили.

Возможно, через какое-то время росармия все-таки выдвинется вплотную к Харькову – в чем, опять-таки, не будет ничего особо нового, поскольку россияне там уже стояли в том же 2022 году целых полгода, «на подступах». Развитие событий, видимо, приятное для российских полководцев и для Путина, но, опять-таки – совершенно неясно, отчего по такому случаю поднимать ставки до предела и грозить напрямую Третьей Мировой войной уже всем подряд, не только Европе, но и США. Ведь «миролюбивый» на ПМЭФ Путин успел еще и отправить корабли вместе с ядерной подводной лодкой «на учения» в Карибское море, что, естественно, в нынешних условиях воспринимается не иначе как прямой намек на Карибский кризис 1961 года, «когда мир стоял на волосок от Армагеддона»!

Это всё, блин, из-за чего – из-за Волчанска?! Другими словами – Путин сошел с ума?

Чтобы понять, что же именно происходит… и т.д.

Довольно большой, но исчерпывающий текст о том, чего же нам ждать и что все это значит – на вашем любимом канале Бусти от меня, Алексея Рощина! Как всегда – безо всякой политкорректности, не делая реверансов ни в сторону “патриотов”, ни в сторону “западников”, разбивая мифы тех и других! Только для тех, кто ценит Истину. По ссылке – https://boosty.to/sapojnik

Велкам!