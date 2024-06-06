 

ИБ-эксперт Шутов: второе пространство защитит личные данные на Android-смартфоне

06.06.2024, 19:05, Разное
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С множеством пользователей, использующих один смартфон для разных целей, обеспечение безопасности личной информации становится ключевой задачей. Василий Шутов, эксперт по информационной безопасности и преподаватель кафедры КБ-1 “Защита информации” в РТУ МИРЭА, рассказал, что владельцы устройств на Android могут обезопасить свои конфиденциальные данные, используя функцию второго пространства.

Второе пространство – это возможность создания отдельного рабочего стола на смартфоне, позволяющего разделить личные и рабочие файлы, а также создать “детскую зону” для игр. Некоторые модели смартфонов уже имеют встроенную функцию второго пространства, в то время как для других ее можно скачать из магазина приложений.

Активация второго пространства происходит через меню “Настройки” устройства. После выбора раздела “Особые возможности” следует перейти к “Второму пространству” и следовать инструкциям. Шутов советует установить пароль для обеспечения дополнительной безопасности.

Для тех, кто не хочет создавать второе пространство, существуют специальные утилиты из магазина приложений, позволяющие защитить отдельные папки с файлами. Эти программы помимо установки пароля могут ограничивать доступ к файловому менеджеру.


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