Мнение «аналитика»: О провале Путина в Питере… Кремль в шоке?



Фото © Kremlin.ru/

Пропрезидентская клака захлёбывается от восторгов по поводу выступления Национального Лидера™ перед западными СМИ. Мол, там он блистал. «Тупые, как стол», «ядерная дубинка», «ответим асимметрично» — ух, как дерзко!

Но посмотрите на лицо Дмитрия Пескова. «Что за пургу несёт шеф?», — написано на нём крупными буквами. И уста президента не одинок в своём мнении.

Пишет известный кремлёвский рупор Сергей Марков:

«[Президент РФ Владимир] #Путин старался убедительно рассказать, что #Россия права и политически и по международному праву и гуманистически. И очень разумно всё сказал.

Но кому это он говорил?

1. Все западные элиты и так хорошо знают что Россия защищается, а Запад агрессор. Но они просто как агрессоры хотят уничтожить Россию. И чем больше Россия права, тем больше они хотят её уничтожить.

2. Граждане стран Запада? Но они не смогут узнать “правду Путина”, потому что в #СМИ Запада свирепствует умная цензура и их правительства скрывают от своих граждан, что… поддерживают фашизм на Украине.

3. Лидеры стран Глобального Юга? Им всё равно, кто прав. Их интересует только [одно:] кто сильнее?».

Конечно, Сергей Марков представляет лишь одну из башен Кремля — воинственную. Но, говорят, она сейчас в наибольшей силе и за ней — #власть. И она недовольна словами президента

Выходит, он опять облажался?

—