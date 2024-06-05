 

Владимир Путин назвал коммерциализацию массового спорта в России необоснованной

05.06.2024, 11:41, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность коммерциализацией физкультуры и массового спорта в стране. По его мнению, семьи с невысокими доходами сталкиваются с трудностями в оплате занятий для своих детей. Этот факт, по словам главы государства, нельзя игнорировать.

Отметив увеличение интереса к спорту среди населения, президент подчеркнул, что в последние годы количество регулярно занимающихся спортом граждан значительно возросло.

Недавно, 14 мая, на пост министра спорта РФ был назначен Михаил Дегтярев, сменивший Олега Матыцина.


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