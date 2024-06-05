MacRumors назвал список всех моделей iPhone, которые обновятся до iOS 18

10 июня Apple представит iOS 18, с фокусом на искусственный интеллект. MacRumors, опираясь на информацию от Bloomberg, составил список устройств, которые обновятся.. iOS 18 будет совместима с моделями iPhone, поддерживающими iOS 17, включая XR, Xs, 11, iPhone SE второго поколения и более новые.

Слухи говорят о двух типах ИИ-функций в iOS 18: локальные и более продвинутые, работающие на серверах Apple. Некоторые из них будут доступны только для мощных смартфонов, начиная с iPhone 15 Pro, обладающих 8 ГБ оперативной памяти и чипом Apple A17 Pro.

Для использования ИИ на iPad и Mac потребуется устройство с чипом Apple M1 и новее, с минимум 8 ГБ ОЗУ.

Apple также снизила цены на iPhone 15 в Китае до 56 тысяч рублей в ответ на давление конкурентов.