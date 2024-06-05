 

«Ростелеком»: более 300 компаний подверглись хакерским атакам в последние дни

05.06.2024, 9:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Более 300 российских компаний стали жертвами хакерских атак в последние дни. Об этом рассказал Игорь Ляпунов, вице-президент “Ростелекома” и глава ГК “Солар”.

Более 300 российских компаний стали жертвами хакерских атак в последние дни. Об этом рассказал Игорь Ляпунов, вице-президент “Ростелекома” и глава ГК “Солар”.

За два последних дня наблюдается резкий рост и сложность DDoS-атак на российские ИТ-ресурсы. Среди жертв – более 300 компаний и организаций, защищаемых “Ростелекомом”, а также ресурсы самой компании.

По мнению Ляпунова, все усилия иностранных хакеров направлены на нарушение работы предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Ранее хакеры уже парализовали работу сети супермаркетов “Верный” по всей России, что привело к отключению сайта и приложения в более чем в тысяче магазинов. Эксперты оценивают потери “Верного” за одну неделю в более чем 1 млрд рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Короткие платья – яркая новинка лета: как стильно вписать в образ актуальные наряды сезона

05.06 / Растёт быстрее бамбука, отравляет всё вокруг: отечественные учёные вывели суперборщевик

05.06 / DTF: стоимость базовой подписки Twitch вырастет до 43%

05.06 / Мнение «аналитика»: О гаснущей и меркнущей надежде Украины… И это уже не лечится?

05.06 / Dealabs: Sony почти завершила разработку The Last of Us Part II для ПК

05.06 / Генсек НАТО взял на себя ответственность за концерт Ольги Бузовой в Уфе

05.06 / iXBT: хакеры могут получить историю всех действий пользователей новой Windows 11

05.06 / Инсайдер раскрыл дизайн Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, опубликовав постер

05.06 / Мнение «аналитика»: Об охоте на ведьм… Начинается самое главное?

05.06 / Россияне попросили правительство увеличить пошлины на иномарки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика