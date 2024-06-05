«Ростелеком»: более 300 компаний подверглись хакерским атакам в последние дни

Более 300 российских компаний стали жертвами хакерских атак в последние дни. Об этом рассказал Игорь Ляпунов, вице-президент “Ростелекома” и глава ГК “Солар”.

Более 300 российских компаний стали жертвами хакерских атак в последние дни. Об этом рассказал Игорь Ляпунов, вице-президент “Ростелекома” и глава ГК “Солар”.

За два последних дня наблюдается резкий рост и сложность DDoS-атак на российские ИТ-ресурсы. Среди жертв – более 300 компаний и организаций, защищаемых “Ростелекомом”, а также ресурсы самой компании.

По мнению Ляпунова, все усилия иностранных хакеров направлены на нарушение работы предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Ранее хакеры уже парализовали работу сети супермаркетов “Верный” по всей России, что привело к отключению сайта и приложения в более чем в тысяче магазинов. Эксперты оценивают потери “Верного” за одну неделю в более чем 1 млрд рублей.