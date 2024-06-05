«Антибиотики – это убийство»: в США введут «этический налог» на часть медпрепаратов

Правительство США предварительно одобрило инициативу, предполагающую введение «этического налога» на антибиотики и антисептики.

Авторы идеи предполагают, что препараты, предназначенные для уничтожения живых организмов, не могут свободно продаваться без дополнительных сборов, а в будущем и вовсе должны быть запрещены.

Согласно предоставленной активистами статистике, ежедневно и только в одном городе люди безжалостно убивают миллиарды живых микроорганизмов, которые живут возможно даже обладают определённой разновидностью разума. По заявлениям природозащитников, человек безосновательно подчинил себе естественные природные процессы, и грубо изменил их в соответствии со своими потребностями.

– Пора остановить разрушение нашей Земли, природы, и того, что создано не нами, — считают активисты. — Антибиотики – это убийство, равно как и антисептики и любые другие подобные средства, особенно широкого спектра. Их применение преступно по отношению к тем, кого мы даже не можем увидеть.

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