Курская АЭС функционирует стабильно, несмотря на угрозу ракетной атаки

В настоящее время Курская атомная электростанция (АЭС), расположенная в городе Курчатов Курской области, продолжает свою работу в обычном режиме, несмотря на объявленную ракетную угрозу. Информация об этом поступила от пресс-службы АЭС через официальный Telegram-канал.

Пресс-служба отмечает, что станция работает без сбоев и соответствует всем нормам безопасности. Радиационный фон как на самой станции, так и в окрестных районах остается на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает фоновых показателей.

Недавно врио главы Курской области Алексей Смирнов предупредил о возможной ракетной угрозе в городе Курчатове. Жителей региона рекомендовали искать укрытие в помещениях без окон либо войти в ближайшие здания или укрытия, находясь на улице. Эта ситуация продолжалась менее часа.