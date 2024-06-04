 

Курская АЭС функционирует стабильно, несмотря на угрозу ракетной атаки

04.06.2024, 20:06, Разное
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В настоящее время Курская атомная электростанция (АЭС), расположенная в городе Курчатов Курской области, продолжает свою работу в обычном режиме, несмотря на объявленную ракетную угрозу. Информация об этом поступила от пресс-службы АЭС через официальный Telegram-канал.

Пресс-служба отмечает, что станция работает без сбоев и соответствует всем нормам безопасности. Радиационный фон как на самой станции, так и в окрестных районах остается на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает фоновых показателей.

Недавно врио главы Курской области Алексей Смирнов предупредил о возможной ракетной угрозе в городе Курчатове. Жителей региона рекомендовали искать укрытие в помещениях без окон либо войти в ближайшие здания или укрытия, находясь на улице. Эта ситуация продолжалась менее часа.


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