 

Мнение: Новости импортзамещения… картошки

04.06.2024, 17:20, Разное
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Очередная сногсшибательная новость для наших импортзаместителей. Слушаю сейчас по радио: оказывается, согласно проведенному обследованию, в российской рознице за май цены на картофель взлетели аж на 25%, а виноват в этом… Египет. Вот он где, злодей!

“Египет сократил поставки картофеля в Россию. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников. Он напомнил, что традиционно Египет поставлял России от 300 до 500 тысяч тонн картофеля в мае-июне. По его словам, сокращение поставок привело к росту цен на рынке, однако уже в скором времени ожидаются поставки молодого картофеля непосредственно с отечественных полей”.

Вот так оно теперь, оказывается. Египет, государство третьего мира, даже не то что вовсе отменил, а всего лишь малость сократил поставки картофеля в РФ – и нате, цены на картошку сразу взлетели на четверть. И это на 11-й год провозглашенного Путиным “импортзамещения”. То есть даже такой исконно-посконный “русский продукт”, как картошка, основа пищевого рациона подавляющего числа российских семей – тоже импорт. Еще раз повторю – это не бананы. Это картошка. Но, оказывается, и тут у РФ зависимость.

Я своего приятеля-айтишника третью неделю не могу за работу засадить – уехал на дачу к подруге за 110 км, картошку там сажает как одержимый. Говорит – извини, это самое важное дело нынче, потом по клаве поклацаем! Я всё думал – отбрёхивается. А тут что-то послушал про все эти “режимы ЧП по урожаю” уже в куче регионов, про “страшные заморозки”, про Египет, особенно – всю эту казенную бодрость насчет “бояться нечего и продовольствия всем хватит”… И думаю: а может, приятель Паша прав?

Источник: Размышления вольного социолога


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