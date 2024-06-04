Duolingo удалил контент с пропагандой ЛГБТ по требованию Роскомнадзора
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Duolingo, платформа для изучения иностранных языков, подало уведомление в Роскомнадзор о удалении материалов, пропагандирующих ЛГБТ (запрещенная и экстремистская организация в России).
Роскомнадзор начал проверку Duolingo в феврале 2024 года и в апреле направил письмо с предупреждением о запрете на публикацию таких материалов. Компания подтвердила удаление спорного контента.
Duolingo — бесплатная платформа для изучения языков с различными уроками и заданиями. В ответ на требования ведомства, она убрала материалы, на которые было наложено запрещение.
Смотреть комментарии → Комментариев нет