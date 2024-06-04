 

Duolingo удалил контент с пропагандой ЛГБТ по требованию Роскомнадзора

04.06.2024, 16:17, Разное
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Duolingo, платформа для изучения иностранных языков, подало уведомление в Роскомнадзор о удалении материалов, пропагандирующих ЛГБТ (запрещенная и экстремистская организация в России).

Роскомнадзор начал проверку Duolingo в феврале 2024 года и в апреле направил письмо с предупреждением о запрете на публикацию таких материалов. Компания подтвердила удаление спорного контента.

Duolingo — бесплатная платформа для изучения языков с различными уроками и заданиями. В ответ на требования ведомства, она убрала материалы, на которые было наложено запрещение.


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