 

В Москве уволили пилота, который в течение 10 лет включал пассажирам детский плач из динамиков

04.06.2024, 13:33, Разное
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В социальных сетях широко разошлась история пилота гражданской авиации из Москвы Андрея Кузнецова, который нашёл необычный способ бороться со скукой во время работы.

В начале полёта он включал пассажирам заранее скачанную запись детского плача и до самой посадки потешался над ними со вторым пилотом. Андрей занимался этим 10 лет, пока случайно не включил в салоне запись перфоратора, предназначавшуюся его соседям по дому.

Пилота сразу уволили за «вопиющее нарушение корпоративной этики», а сама история стала достоянием общественности. Одни интернет-пользователи осудили Кузнецова и даже начали слать в его адрес угрозы, другие, наоборот, выразили ему поддержку и сочувствие. В их числе участники закрытого форума для пранкеров, где пилот активно делится опытом в надежде найти смельчака, готового продолжить его дело.

– Самое главное — делать небольшие паузы. В такие моменты пассажиры получают ложную надежду, что ребёнок успокоился. И тут ты включаешь плач на полную громкость! — пишет он.

Шутник признался журналистом, что уже в детстве обладал неудержимым влечением к розыгрышам. Свои действия он называет «простым приколом», а причину увольнения считает надуманной и собирается судиться с работодателем. Тем не менее, продолжать работу в прежнем коллективе Андрею будет непросто – некоторые коллеги, не знавшие о проделках Кузнецова, тоже считают себя пострадавшими.

– Представьте наши лица после трех таких рейсов подряд, – возмущаются стюардессы.

Несмотря на критику, пилот ни о чём не жалеет.

– Эти десять лет я искренне наслаждался своей работой. Отдельное удовольствие – наблюдать лица стюардесс после трёх таких рейсов подряд, – смеётся он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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