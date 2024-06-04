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Служба безопасности Украины объявила о подозрениях военному эксперту, автору термина «вежливые люди» Борису Рожину. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Как отметили в СБУ, Рожин придумал словосочетание «вежливые люди» во время присоединения Крыма к России. Также ему вменяют в вину публичную поддержку России в ходе специальной военной операции (СВО).
В настоящее время блогер является одним из ключевых рупоров кремля, который публично поддерживает полномасштабную войну России против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.
Среди прочего он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу.
Установлено, что антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом Colonelcassad через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей.
«Следователи Службы безопасности [Украины] заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины», — заявили в ведомстве. В частности, эксперт обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Спасибо за бесплатную рекламу.
Мы слышим звуки одобренья,
Не в сладком рокоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.
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Источник: Colonel Cassad
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