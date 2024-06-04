Рупор кремлевской пропаганды: Бесплатная реклама от СБУ

Бесплатная реклама от СБУ

Служба безопасности Украины объявила о подозрениях военному эксперту, автору термина «вежливые люди» Борису Рожину. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в СБУ, Рожин придумал словосочетание «вежливые люди» во время присоединения Крыма к России. Также ему вменяют в вину публичную поддержку России в ходе специальной военной операции (СВО).

В настоящее время блогер является одним из ключевых рупоров кремля, который публично поддерживает полномасштабную войну России против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.

Среди прочего он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу.

Установлено, что антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом Colonelcassad через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей.

«Следователи Службы безопасности [Украины] заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины», — заявили в ведомстве. В частности, эксперт обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Мы слышим звуки одобренья,

Не в сладком рокоте хвалы,

А в диких криках озлобленья.

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