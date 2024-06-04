Дуров анонсировал в Telegram крупное обновление

Основатель Telegram, Павел Дуров, обещает на этой неделе запустить что-то еще более значимое, хотя конкретные детали пока остаются тайной.

В последнее время в Telegram появились множество новых функций: анимированные сообщения, подписи к фотографиям и видео, глобальные хештеги для поиска в публичных чатах и скрытие текстовых отрывков под сворачиваемыми цитатами.

Одним из популярных обновлений стали эффекты для сообщений, за которые пользователи могут голосовать. Чтобы выбрать эффект, нужно просто удерживать кнопку “Отправить” после написания сообщения.

Telegram также добавил возможность запланировать отправку сообщения или отправить его без звука. Более 500 эффектов для сообщений теперь доступны пользователям для применения.

В апреле Павел Дуров объявил о токенизации стикеров в Telegram на форуме Token2049, сделав приложение первой платформой, позволяющей токенизировать имена пользователей, продавать их и использовать блокчейн-кошельки для авторизации.

Кроме того, в Telegram добавлен глобальный поиск по хештегам, что упрощает нахождение информации в различных чатах. Эта функция дополняет уже существующую возможность использования хештегов для поиска в чатах, доступную с 2015 года.

В апреле Telegram также начал рекомендовать каналы по интересам пользователей и предоставил обладателям подписки Premium доступ к просмотру историй других пользователей в режиме инкогнито на 25 минут.