Европарламент с третьей попытки принял резолюцию, осуждающую Израиль за неспровоцированное вторжение в Палестину

Европейский парламент с третьей попытки всё же принял резолюцию, в которой дана жёсткая оценка действиям Израиля на территории государства Палестина.

Депутаты требуют немедленного вывода войск и наказания виновных. Согласно тексту документа, Израиль предпринял «жестокое неспровоцированное нападение» на Палестину и «народные силы обороны». Пострадали мирные жители и общественные активисты из различных местных движений.

– Европарламент решительно требует немедленного вывода войск с палестинских территорий, безоговорочного и смиренного сотрудничества Израиля с Международным уголовным судом, включая выдачу палестинским или международным правоохранительным органам всех лиц, причастных к военным преступлениям, – говорится в резолюции.

До этого резолюцию дважды отклоняли из-за некоторых спорных пунктов – так, евродепутаты предлагали включить в неё слоган «От реки до моря Палестина будет свободной», а также хотели объявить «евроджихад» Израилю.

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