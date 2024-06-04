 

Европарламент с третьей попытки принял резолюцию, осуждающую Израиль за неспровоцированное вторжение в Палестину

04.06.2024, 11:33, Разное
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Европейский парламент с третьей попытки всё же принял резолюцию, в которой дана жёсткая оценка действиям Израиля на территории государства Палестина.

Депутаты требуют немедленного вывода войск и наказания виновных. Согласно тексту документа, Израиль предпринял «жестокое неспровоцированное нападение» на Палестину и «народные силы обороны». Пострадали мирные жители и общественные активисты из различных местных движений.

– Европарламент решительно требует немедленного вывода войск с палестинских территорий, безоговорочного и смиренного сотрудничества Израиля с Международным уголовным судом, включая выдачу палестинским или международным правоохранительным органам всех лиц, причастных к военным преступлениям, – говорится в резолюции.

До этого резолюцию дважды отклоняли из-за некоторых спорных пунктов – так, евродепутаты предлагали включить в неё слоган «От реки до моря Палестина будет свободной», а также хотели объявить «евроджихад» Израилю.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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