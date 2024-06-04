Мнение: О пользе материнского капитала

Многодетный читатель пишет, что материнский капитал весьма полезен, но не для немедленного, а для отложенного повышения рождаемости. Семьи с детьми должны жить хорошо, в противном случае механический рост рождаемости может завести общество в демографический тупик.

Вот письмо:

У меня четверо детей. Сам я рос в обычной семье, детей было двое. Жена из многодетной семьи. Я изначально хотел много детей, жена, как выяснилось позже, нет. Практически вся господдержка прошла мимо, так как когда эти меры вводились, нам они уже были неактуальны. Маткапитал мы получили уже за последнего ребенка, свою роль он сыграл. Им оплачена примерно десятая часть стоимости нашей нынешней квартиры по основному месту жительства.

Землю дали, но там нет ничего в плане коммуникаций, и не будет ничего, скорее всего. Всё идет к тому, что землю мы вернем государству, так как налоги с неё уже стали брать, а надежды как-то её использовать или продать нет.

Ещё одно время иногда удавалось сходить бесплатно в музей или в зоопарк. И была небольшая выплата от губернатора (по меркам нашего семейного бюджета — в рамках погрешности). Сейчас я православный, но в начале семейной жизни был атеистом, так что религиозный фактор в моём выборе отсутствовал. Скорее наоборот, выбранный мною путь, в числе прочего, привел меня к Богу. Материально, несмотря на многодетность, наша семья — типичный средний класс, при этом я являюсь квалифицированным специалистом, бизнесом не занимался, руководителем нижнего звена был, но понял, что не моё, и более не претендую. Жена — учитель.



Раньше я скорее разделял тезис, что материальная помощь от государства многодетным не влияет на рождаемость. На рождаемость могла бы повлиять запредельно обильная материальная помощь, но это просто привело бы к гиперинфляции рубля. Многодетных относительно немного, если говорить о семьях, но достаточно много, если говорить о детях.

[Примечание Олега Макаренко. Это неочевидный факт, поэтому пример. В доме живут пять семей с одним ребёнком и одна семья с пятью детьми. Половина детей в доме — из многодетных семей.]

Взять всех детей из многодетных семей на полное обеспечение государство, скорее всего, не сможет никогда. Материальные блага, которые выделяют на детей прямо сейчас, не могут быть основным стимулом к рождению детей, только как дополнение к какой-то иной мотивации (например, той же религиозной). Но помимо эффекта “прямо сейчас” есть и отложенный эффект.

Дети из многодетных семей вырастают, и, вспоминая свое детство, принимают решение о количестве детей для себя. С эмоциональной точки зрения в нормальных семьях, как правило, многодетность дает яркие воспоминания, в основном позитивные: совместные поездки, совместные занятия, игры, и т.д. и т.п. А вот в материальном плане воспоминания могут быть неоднозначными, и здесь грамотная (!) государственная поддержка многодетных семей, при этом синхронизированная с соответствующей пропагандой, может оказаться решающей.

У любой поддержки должна быть цель (обеспечить доступность А), и эта самая цель должна пропагандироваться как норма (А доступно каждому, и это важно). А если государство не может чего-то обеспечить (например, гарантировать Б каждому ребенку), то пропаганда должна объяснять, почему Б не нужно или не важно. Примерно так сейчас в Европе рассказывают, что часто мыться — вредно. Тогда при оценке своего детства с материальной точки зрения негатива или будет меньше, или не будет совсем: всё важное было, а чего не было — не важно. Это долгий путь, но, как мне кажется, он может дать именно долгосрочный эффект.

Конкретные примеры А и Б можно и нужно обсуждать, я специально ничего не писал, чтобы от сути не уйти в частности.



На всё это меня натолкнуло следующее сочетание факторов.

1. В Тверской области, в которой я большую часть времени живу, каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье. Это недавнее заявление губернатора, я его не проверял, но склонен верить, так как по моим ощущениям примерно так и есть. Из этого следует, что в ближайшем будущем в Тверской области (в других регионах и в России в целом расклад может быть иным) четверть молодых людей будут определяться с количеством детей в том числе с учетом личного опыта. И если этот опыт будет негативным, то перебить его пропагандой будет крайне тяжело. Более того, рядом с ними живут и другие дети, которые тоже делают свои выводы.

2. Мои дети либо вошли, либо на подходе к тому возрасту, когда надо делать выбор, сколько детей заводить. У моих друзей и знакомых та же история. Я вижу в интернете, какой выбор делается и почему, причем как у многодетных, так и у малодетных. Дети также “радуют откровениями” о своем детстве, естественно, с учетом принятых в обществе ценностей.

Например, у нас считается общепринятым, что у каждого ребенка должна быть своя комната. В многодетных семьях это труднореализуемо. Конкретно у трёх моих дочерей было две комнаты на троих в последние 10 лет (спальня и учебная), и у них у всех в той или иной степени травма на эту тему. Сыну повезло больше, у него почти всегда была отдельная комната, и он об этом вопросе даже не задумывается особо.

3. Матпомощь от государства создает ощущение “хаоса”, а пропаганда в данном вопросе вовсе отсутствует. Как следствие, нет ощущения, что государство поможет закрыть “важные вопросы” многодетным (речь идет о материальной помощи, подчеркну). Это плохо уже сейчас и ещё хуже — потом, когда дети вырастут и, став взрослыми, начнут оценивать свое детство. Здесь важен не размер помощи, а именно “ощущение”, как в вопросе с “ощущением коррупции”.