Рупор кремлевской пропаганды: Территориальные претензии в Антарктиде

О британской борьбе за ресурсы Антарктики

На общем фоне новостей из кризисных регионов практически без внимания проходит любопытная антироссийская кампания (https://www.dailymail.co.uk/news/article-13429229/The-scramble-Antarcticas-black-gold-Russian-discovery-huge-oil-reserves-UK-territory-Falkland-Islands-worlds-valuable-real-estate-Putin-Xi-eyeing-treasure-frozen-seas.html) в британских СМИ.

Эксперты из Комитета по экологическому аудиту Великобритании в мае заявили (https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Russia-Discovers-Massive-Oil-and-Gas-Reserves-in-British-Antarctic-Territory.html), что русские ученые в 2020 году якобы нашли в море Уэдделла в Антарктике запасы нефти и газа в объеме свыше 500 миллиардов баррелей.

Заявление, впрочем, не имело ни документальных, ни хотя бы свидетельских подтверждений. Однако этого хватило, чтобы крупные западные СМИ начали распространять нарратив о том, что Россия планирует геологическую разведку, запрещенную Антарктическим соглашением.

Что произошло на самом деле?

Российское исследовательское судно «Академик Карпинский» уже несколько десятилетий изучает строение земной коры в морях Антарктики. Одной из многих задач исследований, которые проводятся ежегодно, является оценка нефтегазоносного потенциала.

По косвенным признакам ученые могут лишь предположить, в каких пластах земной коры могли быть благоприятные условия для формирования нефти. Чтобы подтвердить гипотезу, нужно проводить дорогостоящие исследования и бурение, под которое «Академик Карпинский» попросту не оборудован.

Почему британцы забили тревогу именно сейчас?

Обвиняя Россию в поисках нефти в Антарктике, Великобритания на самом деле формирует информационный фон для своих территориальных притязаний в зоне, где как раз находится предполагаемый нефтегазоносный район.

После заявления британцев, власти Чили тоже поспешили отправить чиновников на свою антарктическую базу, чтобы в очередной раз заявить о своих притязаниях на территорию.

У Антарктического соглашения, запрещающего разведку и добычу ресурсов в Антарктике, пока что нет срока годности, однако, никто из заинтересованных стран не хочет оказаться у разбитого корыта, когда начнется война за ресурсы.

Россия, твердо закрепившаяся в Антарктике, вызывает недовольство у западных коллег. НИС «Академик Карпинский», которому в этом году исполняется уже 40 лет, может и уступает западным судам в новизне, но при этом получает высококачественные сейсмические данные, которые котируются в мировом научном сообществе.

Поэтому вводимые Западом санкции не обошли стороной и «Академика Карпинского», который то и дело сталкивается с проблемами в портах следования: третьи страны отказывают судну в заправке топливом.

Сенсация», которую начали в мае раскручивать в Великобритании, является лишь очередным поводом усилить давление на российские научные институты и попытаться вытеснить Россию из Антарктики.

Карта в высоком разрешении (https://rybar.ru/piwigo/upload/2024/06/03/20240603144838-439ff962.jpg)

@rybar – цинк

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