 

Кардиолог Рахимова назвала категории людей, наиболее уязвимых в жару

04.06.2024, 10:59, Разное
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Жара оказывает серьезное воздействие на организм, особенно опасно это для некоторых групп людей, предупреждает кардиолог Розана Рахимова. Даже у здоровых людей жара может вызвать негативные последствия, но определенные категории населения подвержены особому риску.

Наиболее уязвимы в жару:

  • Люди с ожирением;

  • Сердечники и гипертоники;

  • Больные сахарным диабетом;

  • Люди с почечной недостаточностью;

  • Дети;

  • Пожилые люди;

  • Беременные женщины.

Эти категории подвержены ухудшению самочувствия в жару в большей степени из-за изменений, происходящих в сердечно-сосудистой системе. Рискуют развитием серьезных осложнений, таких как гипертонический криз, острый инфаркт миокарда и нарушения мозгового кровообращения, высоки.

Кардиолог предостерегает: в период пика солнечной активности необходимо соблюдать особую осторожность. Рекомендации включают пребывание в хорошо проветриваемых помещениях, употребление достаточного количества воды, предпочтение одежды из натуральных тканей и использование головных уборов. Также важно ограничить потребление копченых, жареных и соленых продуктов.


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