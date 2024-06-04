Кардиолог Рахимова назвала категории людей, наиболее уязвимых в жару

Жара оказывает серьезное воздействие на организм, особенно опасно это для некоторых групп людей, предупреждает кардиолог Розана Рахимова. Даже у здоровых людей жара может вызвать негативные последствия, но определенные категории населения подвержены особому риску.

Наиболее уязвимы в жару:

Люди с ожирением;

Сердечники и гипертоники;

Больные сахарным диабетом;

Люди с почечной недостаточностью;

Дети;

Пожилые люди;

Беременные женщины.

Эти категории подвержены ухудшению самочувствия в жару в большей степени из-за изменений, происходящих в сердечно-сосудистой системе. Рискуют развитием серьезных осложнений, таких как гипертонический криз, острый инфаркт миокарда и нарушения мозгового кровообращения, высоки.

Кардиолог предостерегает: в период пика солнечной активности необходимо соблюдать особую осторожность. Рекомендации включают пребывание в хорошо проветриваемых помещениях, употребление достаточного количества воды, предпочтение одежды из натуральных тканей и использование головных уборов. Также важно ограничить потребление копченых, жареных и соленых продуктов.