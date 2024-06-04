Умные колонки и светодиодные ленты показали взлет продаж в России за 2024 год

В последний год интерес россиян к устройствам умного дома значительно возрос. По данным онлайн-ритейлера «Ситилинк», спрос на светодиодные ленты увеличился в семь раз, а на умные колонки — в четыре раза. Умные колонки остаются одним из основных факторов роста смежных категорий устройств для умного дома и часто становятся первым устройством, которое покупатели выбирают для оснащения своего жилья.

В мае 2024 года самым популярным устройством стала колонка «Яндекс.Станция Лайт», обогнав предыдущий бестселлер — «Станцию Мини» второго поколения с часами. Фиолетовый вариант этой модели стал самым востребованным, за ним следовали розовый и бежевый.

Самой быстрорастущей категорией по количеству заказов стали умные светодиодные ленты, которые покупались в семь раз чаще, чем в прошлом году. Умные колонки и лампочки заняли второе и третье места по росту показателя, с увеличением в четыре и полтора раза соответственно.

За май текущего года клиенты активно покупали умные колонки с голосовыми помощниками. Самым активным периодом по числу заказов стала первая календарная неделя мая (6-12 мая), когда продажи умных колонок увеличились в четыре с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.