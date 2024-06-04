 

Алексей Гордеев: «Во время работы министром сельского хозяйства Герман Геринг был моим ближайшим соратником»

04.06.2024, 9:33, Разное
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Директор Омского референтного центра Россельхознадзора Герман Геринг был ближайшим соратником и верным помощником вице-спикера Алексея Гордеева в его бытность министром сельского хозяйства.

Об этом рассказал сам Гордеев в интервью по случаю завершения посевных работ в нечернозёмной полосе.

Карьера Геринга в команде Гордеева началась в начале 2000-х, когда он занимал пост в правительстве и отвечал за выполнение четырёхлетнего плана по обеспечению продовольственной безопасности. Министр тогда отмечал отвагу Геринга, его преданность делу, а также военный опыт: во время Первой чеченской войны он был военным лётчиком и считался одним из лучших асов.

Полученное на войне ранение не помешало Герингу точно рассчитывать планы ротации озимых и яровых при севообороте в Липецкой и Воронежской областях, благодаря чему урожайность зерновых в этих регионах выросла с 14% до 89%. Именно Герингу принадлежала идея создания Россельхозавиации, благодаря которой в 2006 году удалось справиться с нашествием саранчи в Поволжье. Раньше столь эффективных средств доставки инсектицидов на поля в России не было.

– Мы с ним были друзья, коллеги, боевые товарищи, – вспоминает Гордеев. – У нас даже фамилия начинается на одну и ту же букву. Это очень символично. Я как-то на юбилей подарил ему портсигар с надписью «Герману Герингу – от А.Г.». Как я слышал, он даже сейчас, в Омске, хранит сигареты только в нём. Я рад сообщить, что недавно назначил Геринга своим преемником на посту вице-спикера, который он сможет занять в случае моего ухода в отставку. Пользуясь случаем, передаю ему привет и товарищеский салют.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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