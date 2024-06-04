 

Мнение «аналитика»: Об асимметричном ответе… Москва продолжает и — выигрывает?

04.06.2024, 9:15, Разное
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После медийного оживления в связи с тем, что Белый дом частично снял запрет для ВСУ на удары американским оружием по территории России, в Вашингтоне слегка отыграли назад. Вопреки некоторым первоначальным сообщениям, что Киеву отныне разрешено самостоятельно выбирать цели по ту сторону российско-украинской границы и не ограничивать себя только зоной, прилегающей к Харьковской области, твёрдо указано: применять оружие украинцы могут «точечно и в ограниченных масштабах», исключительно для срыва атак ВС РФ на свои силы. Об этом во всеуслышание заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге.

Что-то случилось?

Говорят, да.

Говорят, будто ещё в мае, когда снятие ограничений оставалось дискуссионным, хотя было понятно, куда дело идёт, американская сторона была официально уведомлена по дипломатическим каналам, что «действия Вашингтона по “украинскому кризису” вынуждают Москву рассмотреть необходимость передачи противокорабельных ракетных комплексов на баланс военизированных подразделений хуситского движения». А потом пошли сообщения об атаке хуситов на многострадальный в медийном плане авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Вроде бы в этот раз с ним не случилось ничего серьёзного, но…

Ведь и ракеты де-факто ещё не были переданы. А обстановка уже накалилась. Тем более, что действия хуситов по блокаде Баб-эль-Мандебского пролива спровоцировали «волновой эффект» для мировой торговли, из-за которого сроки доставки товаров в Америку и Европу увеличились, а цена фрахта выросла в разы. Такие оценки приводит «Блумберг». И приходит к печальному для #США выводу, что из-за атак хуситов в Красном море мировая торговля сталкивается с «волновым эффектом», где главными проигравшими могут оказаться западные страны. Уже сейчас, по данным датской консалтинговой компании Sea-Intelligence, время транзита грузов из Азии в Европу увеличилось почти в полтора раза, а доля контейнеровозов, прибывающих вовремя, упала примерно до 52%, что сравнимо со временами пандемии COVID-19.

А если Москва через разных «прокси» добавит ещё немного мощи этим атакам, вызвав хаос на торговых путях?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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