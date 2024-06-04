Мнение: Как США будут воевать за Тайвань, уничтожение производства чипов и есть ли в России/Китае олигархи

1. На заглавной картинке показана схема расположения китайских военно-морских сил на недавних учениях в водах вокруг Тайваня, в сравнении с учениями 2022 года. Американские военные аналитики считают, что китайцы ищут самые эффективные способы заблокировать остров, с прицелом на последующую высадку. При этом для получения контроля над Тайванем теоретически может оказаться достаточно одной только блокады: более 80% энергоносителей и значительную долю других ресурсов Тайвань получает из внешнего мира, так что блокировка морских перевозок приведёт к быстрому коллапсу местной экономики (ссылка).



Военной целью США в случае начала конфликта будет предотвращение полной блокады острова. Для этого американцам нужно найти способ безнаказанно топить блокирующие китайские корабли и способ провозить на Тайвань как минимум топливо и оружие. Естественно, делать это напрямую с помощью ВМС США они не будут: ядерная война с Китаем американцам не нужна, да и неядерная, скорее всего, приведёт к быстрому уничтожению американского флота китайскими ракетами.

Возможно, США сделают ставку на неких «антикитайских партизан», которые будут действовать с ближайших к Тайваню островов, принадлежащих Японии и Филиппинам. Не случайно американские морпехи уже проводят совместные учения с филиппинцами (ссылка). Именно Филиппины более всего в регионе подходят на роль антикитайских прокси. В стране действуют наркокортели, власти архипелага не полностью контролируют ситуацию на местах.

Не исключено, что именно с севера Филиппин по китайским кораблям полетят ракеты. США потом просто разведут руками и скажут, что они тут ни при чём, а филиппинские власти будут жаловаться, что они хотели бы поймать и наказать «партизан», но не могут…

2. Нидерландская компания ASML и тайваньская TSMC заявили, что в случае занятия Тайваня китайскими войсками все производящие чипы литографические машины этих корпораций будут удалённо уничтожены (ссылка):



У ASML и TSMC есть способы вывести из строя самые сложные в мире машины по производству чипов в случае вторжения Китая на Тайвань. Ставки высоки: 90% наиболее передовых чипов в мире производятся на этом острове. Речь идет об оборудовании EUV, которое позволяет печатать самые миниатюрные транзисторы микросхем для искусственного интеллекта и военных разработок. Стоимость одной такой машины — от 200 млн евро. На самом деле, это резервный способ лишить Китая возможных военных трофеев — ранее руководство TSMC и власти Тайваня уже заявили, что все заводы компании в случае вторжения будут взорваны. Если КНР удастся не допустить подрыва, то EUV-сканнеры будут уничтожены через инструменты удаленной диагностики и настройки. Компания ASML уже провела такие учения.

Как видите, тайваньцев забыли спросить, хотят ли они, чтобы у них дома была установлена страховочная бомба. Для Тайваня уничтожение электронной промышленности станет катастрофой: с Китаем или без Китая, а деньги надо зарабатывать. К сожалению, за дружбу с США надо платить.

3. На Афтершоке выясняют, есть ли в современной России и в современном Китае олигархат (ссылка):

…чтобы считаться олигархом, человек должен быть очень богат, вследствие чего очень влиятелен и явно или тайно контролировать процессы принятия решений на уровне правительства. Простыми словами, каждый олигарх это минимум миллионер (миллиардер), но не каждый миллионер олигарх. И вот тут то и попадают впросак некоторые наши товарищи, для которых любой богатый человек – олигарх априори. Что в корне неверно.

Никто не будет отрицать, что время правления г-на Ельцина Б.Н. – классический олигархат. Не зря это время часто называли «семибанкирщина». Однако молодой и активный новый на тот момент Президент России Путин В.В. технично прищемил этим самым семибанкирам хвосты, кто-то вроде Ходорковского надолго сел, а кто-то и повесился в британской ванне. И всё…

Вот сегодняшние российские миллиардеры – Потанин, Лисин, Алекперов, Усманов, Тимченко, Михельсон, Фридман и т.д., вплоть до Павла Дурова. Кто-то может ответственно заявить, что хоть один из них, пользуясь своим богатством, имеет такое влияние, что контролирует принятие решений Правительством?! Вот то-то.

Кстати, в числе депутатов парламента КНР — Всекитайского собрания народных представителей — 31 долларовый миллиардер. А у нас такие в Думе водятся в товарных количествах?