Мнение «аналитика»: О новой сосестре Путина… Несчастье помогло?



Фото © Пресс-служба президента РФ

Важным, не незамеченным широкой публикой событием минувшей недели, где вся Россия отмечала Международный день защиты детей, стала новая встреча российского президента Владимира Путина со старой — на самом деле, всё ещё достаточно молодой, моложе 40-ка — знакомой. Прошло это рандеву тет-а-тет в новых обстоятельствах, давших обильную почву для самых разных обсуждений и версий.

Но в целом, конечно, хорошо, что импозантный мужчина «семидесяти с хвостиком», которого многие виртуально хоронили, а некоторые — так и не по одному разу, — всё ещё сохраняет активность и остаётся в полном расцвете сил.

По официальной информации, 31 мая Владимир #Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. И вот что пишет об этом намного более осведомленный журналист «кремлёвского пула» Андрей Колесников, мнению которого в данном вопросе в целом можно доверять.

«В этот день встретились два человека с одной бедой, — издалека начал многолетник автор «Коммерсанта» и мемуаров о встречах с нынешним российским президентом. — Об этом не было, конечно, вслух сказано ни слова, но о таком в словах не говорят. Ругательное слово из трёх букв — «МУС» (Международный уголовный суд.— “Ъ”) — всуе и произносить не хочется. А надо.

И вот собрат и сосестра по несчастью встретились в Кремле. И не промолчать о том, что к ним может примкнуть еще один собрат — премьер-министр, как известно, Израиля Биньямин Нетаньяху. Что ж, мысленно вместе.

— Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети. Вы занимаетесь очень важным, благородным делом, — проявил государственную и одновременно очень мужскую инициативу глава государства. — С чего начнём?

Начали с того, что «Владимир Владимирович, я очень рада вас видеть».

Ещё бы не рада. Вместе такое легче мыкать, как уж ни крути».

Дальнейшее можно читать и перечитывать в источнике, но главное уже сказано.

Сосестра — это ведь новое слово в российском политическом лексиконе?

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