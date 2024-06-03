Мнение: Сибирь уже не сила

Пишут, что Китай на недавней майской встрече с Путиным (когда он ритуально ездил к Си просить ярлык на княжение), выставил требование, которое встретило робкое недовольное бормотание даже у нашего Газпром-вождя: Си потребовал, чтобы Москва продавала ему газ… по внутрироссийским ценам!

То есть – оценим суть издевательства: Си предлагает эффективным менеджерам тащить трубы на тысячи км по всяческим неудобьям, по абсолютно безлюдным местам Сибири фактически на своем горбу, гнать газ эти тысячи км, обслуживать эту трубу (непонятно как – там ведь в самом деле никто не живет)… чтобы в итоге получить за газ столько же, сколько Газпром получил бы, если б продал газ в соседней деревне или в родном Тамбове, куда все-таки газопроводы давно проложены! И Китай будет давать за газ отнюдь не валюту, а или свои тугрики, или вообще рубли.

А, и последний сюрприз униженному вассалу – объемы. Единственное очевидное преимущество Китая как покупателя перед Тамбовом – что Китай как бы может покупать газа намного больше. Но и тут Китай оставляет себе полную свободу рук: он отказывается от европейского принципа “бери или плати” и готов гарантировать самый минимальный (“тамбовский”) выкуп поставляемого газа. Что, конечно, ставит продавца в совсем уж жалкое положение. Как это: подогнали, скажем, по трубе миллион кубометров, а китаец, почесывая себе пузо, говорит – ну, сегодня я заплачу тебе, белая бестия, за 100 тысяч кубов. Русский в растерянности – э-эээ… братан… а остальные 900 тысяч я куда дену?

А китаец в ответ – ну вы же, русские, хитрые. Придумайте что-нибудь! И сам довольно смеется. А кругом – тайга, из людей – одни медведи ходят. То есть очевидно, что сведется всё в итоге к тому, что и эти 900 тысяч уйдут тому же китайцу “оптом”, но за половину или даже за 20% цены. А что – не обратно же гнать. В скважину.

В общем, если всё так, как пишет Financial Times, то сказать, что Китай ставит Россию раком – это ничего не сказать. Не зря путинцы приехали из Китая какие-то кислые. Вот тебе, матушка, и Сила Сибири.

За рубли и по ценам внутри России! Это вместо шоколадных продаж в ту же Германию – за евро и по ценам НА ПОРЯДОК и более больше, чем внутри России. И в фантастических объемах, причем сколько ни пришли – всё сметут. Фактически у Путина в Кремле и у Миллера в Газпроме стояли краники: открываешь – и оттуда из Европы вытекало столько евро, сколько было надо. Такой своего рода был “европровод”.

А я помню, как в 2014 году Путин провозглашал – с огромной помпой – строительство первой “Силы Сибири”; мол, нахера нам эта Европа, подумаешь, мы свой газ в Китай продадим! Во где бездонный рынок!!

Я еще в том же 2014 году писал про это всё “планов громадьё”:

Бедные, но гордые

Агипроп старается – дикторы по радио “Россия” дрожащими от гордости голосами рассказывают, что Газпром, дескать, “осуществляет разворот на Восток”, плюет на неблагодарных европейцев и уже почти договорился о продаже газа в Китай, “осталось только согласовать последние вопросы по порядку расчетов”.

Ну да, ну да. Газпром в Европу продавал газ по 300-400 долл. за 1000 кубометров, а Китай дороже чем по 100-120 брать не собирается. Большой прорыв у нашей сырьевой сверхдержавы! Как бы зубы на полку не пришлось положить (2014, 29 марта)

Но выбора у РФ-Газпрома все равно нет. Или глушить скважины и сокращать добычу, или соглашаться на унизительные, кабальные условия Китая. В том и другом случае Газпром становится убыточным, то есть уже не Газпром станет основным спонсором бюджета, а наоборот – бюджет станет его “подогревать”.

Правда, непонятно, на какие шиши.