 

Рупор кремлевской пропаганды: Казахстан исключил Талибан из списка террористов

03.06.2024, 21:25, Разное
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Казахстан официально исключил Талибан из списка террористических организаций. Информацию подтвердил президент Казахстана Токаев.

Можно ожидать, что в ближайшие месяцы аналогичные шаги предпримет и Россия, которая уже обозначали на официальном уровне намерения идти по пути дальнейшей нормализации отношений с Исламским Эмиратом Афганистан и частичного признания правительства талибов после выполнения некоторых требований, над которыми талибы согласились поработать.

Главный залог стабильности в Афганистане это включение Афганистана в нормальные экономические и логистические процессы в регионе, окончательное вытеснение маковых посевов посевами нормальных агрокультур и консолидация самого Талибана для избегания рисков внутреннего раскола движения, что чревато возобновлением гражданской войны.

Запад безусловно будет делать ставку на разжигание внутренних противоречий внутри Талибана, террористическую деятельность вилаята Хорасан (ИГИЛ), использование старой оппозиции связанной с режимом Гани. Основная задача – дестабилизировать Афганистан и не дать России, Китаю и Ирану включить Афганистан в нормальные экономические процессы регионе, дабы сохранить Афганистан как угрозу для окружающих стран.

Эта стратегия Запада вполне ясно осознается всеми заинтересованными сторонами.

Источник: Colonel Cassad


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