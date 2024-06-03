Мнение: Цель санкций

После весеннего ощутимого падения стоимости акций Газпрома и, мягко говоря, разочаровывающих для газовиков итогов переговоров Путина и Си в Пекине по поводу “Силы Сибири-2” в стране уже заговорили о необходимости повышения в РФ внутренних цен на газ для населения, причем, возможно – повышения существенного. Одновременно только что было объявлено о повышении в РФ ставок подоходного налога (хотя их держали на самом низком уровне все предыдущие два десятка лет).

До сих пор санкционное давление на РФ находило свое выражение лишь в некоей порче общей “потребительской атмосферы” для россиян – то есть в инфляции, падении курса нацвалюты, чувствительном сокращении ассортимента товаров и некотором снижении их качества. Это можно было прямо относить на “происки врагов” (что пропаганда и делала).

Повышение налогов с граждан с 2025 года и возможное повышение цен на газ для населения – это будет уже следующая ступень: в этом случае портить жизнь россиян и драть с них больше денег станет уже непосредственно руководство России своими решениями. И вот именно такие “подвижки” и были основной целью всех предыдущих 14 или 15 пакетов санкций. Цель изначально и была – внести раскол в благостное единство начальства и народа на Руси, актуализировать противоречие между “верхними” и “нижними”, чтобы народ взвыл: ОНИ стали драть с нас гораздо больше! За что?! И самый страшный для властей вопрос – да кто они вообще такие?

Так что говорить, что “санкции не работают”, уже нельзя. Как говорится, “крот истории роет медленно”.