Соцопрос: российские птицы чаще испражняются на иностранные автомобили
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Ведущие российские социологи провели опрос водителей транспортных средств на предмет их загрязнения, причиняемого птицами.
Эксперты опросили несколько тысяч автовладельцев из разных регионов страны, управляющих автомобилями отечественного и иностранного производства.
Как показал опрос, 72% респондентов заявили, что птицы чаще испражняются на автомобили иностранного производства и только 28% считают иначе. Владельцы российских транспортных средств отдельно отметили, что пернатые и вовсе не загрязняли автомобили с национальной символикой и символикой специальной военной операции.
– Это свидетельствует о наличии патриотизма у российских птиц. Им тоже передаётся общее настроение людей – возможно через корм и воду, возможно – воздушно-капельным путём, – прокомментировал результаты директор Центра изучения общественного мнения Фёдор Степанов.
Дилеры отечественных автобрендов сообщили, что ознакомлены с результатами социсследования и готовы повысить цену на отечественные машины.
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