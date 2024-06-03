Соцопрос: российские птицы чаще испражняются на иностранные автомобили

Ведущие российские социологи провели опрос водителей транспортных средств на предмет их загрязнения, причиняемого птицами.

Эксперты опросили несколько тысяч автовладельцев из разных регионов страны, управляющих автомобилями отечественного и иностранного производства.

Как показал опрос, 72% респондентов заявили, что птицы чаще испражняются на автомобили иностранного производства и только 28% считают иначе. Владельцы российских транспортных средств отдельно отметили, что пернатые и вовсе не загрязняли автомобили с национальной символикой и символикой специальной военной операции.

– Это свидетельствует о наличии патриотизма у российских птиц. Им тоже передаётся общее настроение людей – возможно через корм и воду, возможно – воздушно-капельным путём, – прокомментировал результаты директор Центра изучения общественного мнения Фёдор Степанов.

Дилеры отечественных автобрендов сообщили, что ознакомлены с результатами социсследования и готовы повысить цену на отечественные машины.

—