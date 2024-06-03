 

Соцопрос: российские птицы чаще испражняются на иностранные автомобили

03.06.2024, 17:33, Разное
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Ведущие российские социологи провели опрос водителей транспортных средств на предмет их загрязнения, причиняемого птицами.

Эксперты опросили несколько тысяч автовладельцев из разных регионов страны, управляющих автомобилями отечественного и иностранного производства.

Как показал опрос, 72% респондентов заявили, что птицы чаще испражняются на автомобили иностранного производства и только 28% считают иначе. Владельцы российских транспортных средств отдельно отметили, что пернатые и вовсе не загрязняли автомобили с национальной символикой и символикой специальной военной операции.

– Это свидетельствует о наличии патриотизма у российских птиц. Им тоже передаётся общее настроение людей – возможно через корм и воду, возможно – воздушно-капельным путём, – прокомментировал результаты директор Центра изучения общественного мнения Фёдор Степанов.

Дилеры отечественных автобрендов сообщили, что ознакомлены с результатами социсследования и готовы повысить цену на отечественные машины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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