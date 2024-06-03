Пятки будут гладкими, как у младенца: летний уход за ногами

Лето – особый период, когда необходимо уделять тщательное внимание здоровью кожи ног. Открытая обувь способствует быстрому огрубению кожи, а также появлению трещин на ногах. В то же время ненатуральная закрытая обувь (например, кроссовки) плохо пропускает воздух, из-за чего может появиться неприятный запах или даже образоваться мозоль. Впрочем, всего этого можно избежать, если следовать простым советам от дерматологов.

Регулярно ухаживайте за кожей ног и следите за здоровьем

Важно не забывать, что трещины на пятках и другие проблемы ног являются следствием того, что человек не следит за своим здоровьем. К примеру, огрубление кожи часто наблюдается у тех женщин и мужчин, которые пьют недостаточно жидкости в жаркое время года. А избыточный вес может спровоцировать трещины на пятках.

Если вы находитесь в зоне риска, то вам следует уделять повышенное внимание своим ногам. Благо сегодня существует множество лекарственных препаратов и кремов, которые помогают ухаживать за кожей ног. И все же лучше избавиться от причины недуга (обезвоживания, ожирения) – начать худеть и пить больше жидкости.

Перестаньте сидеть сложа ноги

В современном мире многие люди привыкли вести сидячий образ жизни. А ведь это нарушает кровообращение, а также вызывает застой жидкости в организме. Варикозное расширение вен или опухшие лодыжки – лишь меньшие из проблем, которые могут появиться. Впрочем, выход из такой ситуации является довольно простым – нужно лишь начать больше двигаться.

Если вы вынуждены работать сидя, то не забывайте делать перерыв через каждые 20-30 минут работы. Просто встаньте с кресла и разомните немного ноги. Если сделать это не представляется возможным, то хотя бы перекатывайтесь с носка на пятку – такое упражнение делают пилоты самолетов.

Делайте педикюр правильно

Систематический педикюр – это не только отличный способ поддерживать ногти на ногах в красивом состоянии, но и хороший инструмент для предотвращения различных проблем со стопами ног. Ведь обычно мастер проводит целый комплекс процедур, которые помогают бороться с грибком, онихокриптозом (вросший ноготь) и другими недугами.

А еще опытный мастер педикюра обязательно предложит вам индивидуальное средство по уходу за стопами. Это отличный способ поддерживать ноги в здоровом состоянии, если у вас нет возможности посещать салон красоты каждый месяц. Главное, не забывайте следовать рекомендациям специалиста в точности.

Контролируйте потоотделение

Одна из самых частых летних проблем – повышенное потоотделение. Именно она приводит к появлению неприятного запаха на ногах. К счастью, избавиться от проблемы довольно просто – нужно лишь устранить чрезмерную активность потовых желез. Сделать это можно с помощью современных средств:

антиперспирант; натуральный крем; тальк.

Также большую эффективность принесут ванночки на основе лекарственных трав. Мята, шалфей, кора дуба – лишь несколько примеров веществ, способных бороться с болезнетворными бактериями и сужать потовые железы. Кроме того, все они довольно приятно пахнут, так что вы сможете скрыть остатки запаха.

Научившись контролировать потоотделение, не забудьте позаботиться о чистоте вашей обуви. Постирайте кроссовки и кеды с антибактериальным порошком, после чего тщательно их просушите. В будущем бороться с бактериями в обуви помогут специальные дезодоранты.

Как выбрать качественный крем для ног

Найти увлажняющий крем для ног, подходящий для ежедневного использования – задача не из простых. Во-первых, он должен быть изготовлен из натуральных компонентов, дабы не вызывать аллергическую реакцию кожи. Во-вторых, в составе должны присутствовать питательные компоненты, которые обладают следующими свойствами:

защитный эффект; ранозаживляющее действие; антисептический эффект; противовоспалительное действие; бактерицидный эффект.

Не забывайте, что натуральный крем не может храниться более полугода. Кроме того, такие средства рекомендуется держать в прохладном месте (от +4 до +15 градусов). Если производитель заверяет обратное, то это значит, что натуральных компонентов в креме попросту нет.

Профилактика огрубелости кожи

Каждая женщина, которая хотя бы раз была в салоне педикюра или пилинга, знает, что после процедуры кожа на ногах очень гладкая и приятная на ощупь. Можно ли добиться такого эффекта без посещения специалиста? Безусловно, можно. Для этого нужно лишь воспользоваться грамотно подобранными скрабирующими средствами. Лучше всего подбирать их вместе с дерматологом или мастером по педикюру.

Не забывайте, что перед скрабированием ноги необходимо как следует отпарить в горячей воде. После процедуры обязательно нанесите на стопы увлажняющий крем. Повторять такой пилинг можно не чаще чем 2 раза в неделю. Крайне важно, чтобы после процедуры вы не чувствовали дискомфорта. В противном случае на коже могут появиться покраснения и высыпания.

Носите правильную обувь

Врачи еще несколько десятилетий назад доказали, что у тех женщин, которые носят обувь с высоким каблуком, гораздо чаще развиваются проблемы с ногами. Все потому, что ступни испытывают сильную нагрузку, в результате чего мышечные волокна уплотняются, а ахиллово сухожилие становится жестче. Если же такая женщина резко начнет носить туфли на плоской подошве, то они будут долгое время казаться ей некомфортными. Это называется синдромом высокого каблука. Чтобы ваши ноги были здоровыми, старайтесь реже носить обувь на высоком каблуке.

Также во время выбора обуви в магазине рекомендуется обращать внимание на то, где находится основной вес тела в момент примерки. Если вы чувствуете, что центр тяжести смещается на переднюю часть стопы, то такая обувь является не лучшим вариантом для повседневного использования.

Еще несколько небольших рекомендаций

Чтобы ваши ноги оставались красивыми и ухоженными не только летом, но и в течение всего года, рекомендуем следовать рекомендациям специалистов:

Хотя бы 2-3 раза в неделю пользуйтесь пемзой – это предотвратит появление мозолей, а пятки будут гладкими, как у младенца. В конце каждого дня делайте ванночку с морской солью – это поможет успокоить взбудораженные нервы. Не забывайте делать самомассаж, уделяя повышенное внимание областям между пальцев – хороший способ разогнать кровь в ногах. Выбирайте кремы для ног, в составе которых есть мочевина – она помогает бороться с натоптышами и мозолями. Для борьбы с кутикулами используйте натуральные растительные масла (миндальное, оливковое, ши), а также носите только хлопковые носки. Подрезая ногти, старайтесь не делать закруглений (как на руках), иначе ноготь может врасти в кожу, что весьма болезненно. Пожелтевшие ногти (например, после применения черного лака) можно отбелить, используя перекись водорода с пищевой содой. Не пренебрегайте дезодорантами для обуви – такие средства весьма эффективно справляются с бактериями. Летом не забывайте наносить крем от загара не только на тело, но и ступни, ведь в легкой обуви они могут быстро обгореть. Чтобы уменьшить болевые ощущения во время эпиляции ног, используйте крем с лидокаином в составе.

Если вы будете следовать всем рекомендациям, описанным в нашей статье, то ваши ноги будут радовать вас красотой. Главное, не забывайте, что уход за ступнями должен носить регулярный характер. Помните, что ваша красота и здоровье находятся только в ваших руках.