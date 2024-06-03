Мнение «аналитика»: О новых хозяевах России… Как, не китайцы?

Вот ещё немного статистических чудес последнего времени, ломающих стереотипы и развенчивающих мифы. В том числе и такие популярные, как «сейчас в Россию придут китайцы и всё скупят». Или, допустим, «ваш внук будет гнуть спину на китайского господина».

На самом деле, новых «господ» надо искать совсем не в Поднебесной.

А в южном «подбрюшье» России. Об этом свидетельствует зарплатная #статистика, попутно уничтожая вредный миф о якобы дешёвом мигрантском труде.

В России зарплата иностранных рабочих выросла практически в два раза всего за год. Статистику за 2023 год предоставила платформа «Мигрант Сервис». Она обрабатывает данные тех, кто устроены легально.

«Заработная плата иностранных граждан в России на низовых должностях — разнорабочий, упаковщик, грузчик — выросла почти в два раза. Примерно на 30% она поднялась и у сотрудников курьерских, клининговых служб, а также пекарен. В январе 2023 года разнорабочие получали выше 70 тысяч рублей, а в декабре 2023 года — уже выше 140 тысяч. У упаковщиков за тот же период [зарплата] выросла с 75 тысяч до 130 тысяч», — рассказали Ура.ру в «Мигрант Сервисе».

Согласно результатам опроса «Мигрант Сервиса», мигранты приезжают в Россию именно из-за высокой зарплаты. И тут возникает парадокс. Потому что медианная зарплата в большинстве российских регионов укладывается в диапазон 29-71 тыс. руб. в месяц — данные тоже за 2023 год. Иными словами среднестатистический таджикский, узбекский или киргизский гастарбайтер получает больше, чем три четверти работников в регионах. А, например, в Чеченской Республике, Ингушетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии у каждого третьего работающего месячная оплата труда — ниже 20 тыс. руб.

То есть, в среднем «автохтоны» уже дешевле мигрантов. Но привлекают и завлекают на российский рынок именно гастарбайтеров. Им платят порой в разы больше, чем представителям коренного населения, а также дают многие поблажки. Например, в некоторых районах России приезжие из Центральной Азии уже явочно устанавливают свои порядки в школах и даже на улицах. О чём свидетельствует в том числе растущее число инцидентов, где трудовые мигранты в свободное от работы время указывают российским девушкам, какой «дресс-код» те должны соблюдать на улицах российских городов. Ну а диаспоры уже выступают с инициативами закрепить часть таких прав законодательно.

И кто скажет, что это не будущие реальные хозяева России?

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