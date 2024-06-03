 

Троянские шпионы – основная угроза для кибербезопасности в РФ

03.06.2024, 16:45, Разное
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Троянские шпионы – основная угроза для кибербезопасности в России, занимая 52% случаев обнаружений, согласно исследованию компании PRO32. Эти программы собирают пользовательские данные для использования в мошенничестве.

Вирусное программное обеспечение занимает второе место с 24% обнаружений, в то время как рекламное программное обеспечение на третьем месте с 11% обнаружений, часто встраиваясь в бесплатные приложения или загружаясь с непроверенных сайтов. Доля обнаружений вымогательских программ также составила 11%.

Нежелательные программы составляют 2%, влияя на безопасность и производительность системы. Москва, Санкт-Петербург и Белгород оказались лидерами по количеству обнаруженных киберугроз.


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