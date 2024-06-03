Троянские шпионы – основная угроза для кибербезопасности в РФ

Троянские шпионы – основная угроза для кибербезопасности в России, занимая 52% случаев обнаружений, согласно исследованию компании PRO32. Эти программы собирают пользовательские данные для использования в мошенничестве.

Вирусное программное обеспечение занимает второе место с 24% обнаружений, в то время как рекламное программное обеспечение на третьем месте с 11% обнаружений, часто встраиваясь в бесплатные приложения или загружаясь с непроверенных сайтов. Доля обнаружений вымогательских программ также составила 11%.

Нежелательные программы составляют 2%, влияя на безопасность и производительность системы. Москва, Санкт-Петербург и Белгород оказались лидерами по количеству обнаруженных киберугроз.