 

Европейское рейтинговое агентство потратило €36 млн и установило, что шансы России на вступление в ЕС снизились

03.06.2024, 15:33, Разное
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Европейское рейтинговое и прогнозное агентство EuRPTA выпустило исследование «Россия и Европа: видимое охлаждение», в котором констатировало, что шансы РФ вступить в Евросоюз снизились по сравнению с 2019 годом, когда проводилось аналогичное исследование.

Согласно открытой отчётности, на этот доклад потратили 36,24 млн евро и полгода времени.

Авторы документа приходят к выводу, что с 2019 года отношения Москвы и Брюсселя «ухудшились настолько, что некоторые аналитики и наблюдатели могут заметить это невооружённым глазом, даже не изучая ключевые показатели торговли и другую статистику». Происходящее вызывает тревогу и глубокую обеспокоенность.

– Шансы Российской Федерации вступить в Евросоюз в краткосрочной перспективе снизились – если в 2019 году они оценивались на уровне «вероятность ниже средней», то теперь эксперты склонились к уровню «средне-низкая вероятность». Это всё ещё выше, чем оценки в отношении Турции, которая хотя и получила статус кандидата в члены ЕС в 1999 году, но до сих пор не решила кипрскую проблему, – говорится в пресс-релизе EuRPTA.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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