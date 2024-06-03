Мнение: Взятка от мертвого генерала

Еще в прошлом году, 26 апреля 2023 года Басманный суд Москвы вынес постановление, в котором установил, что генерал-майор ФСБ Игорь Шахов не имеет никакого отношения к уголовному делу о передаче взяток полковнику ФСБ Дмитрию Фролову. В судебном решении так и зафиксировано: «…к уголовной ответственности не привлекался, по обстоятельствам уголовного дела не допрашивался, процессуальных решений в отношении Шахова него не выносилось».

Несмотря на решение Басманного суда Москвы, давно вступившего в законную силу, фамилия генерала ФСБ, скончавшегося двенадцать лет назад, 18 января 2012 года, не раз упоминалась гособвинением во время судебного процесса и в ходе прений в Московском военном гарнизонном суде, где завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя управления К ФСБ Дмитрия Фролова. По версии обвинения, именно ветеран военной контрразведки, председатель Совета ветеранов департамента военной контрразведки, и заместителя председателя Совета ветеранов ФСБ генерал Игорь Шахов был посредником в регулярной передаче Дмитрию Фролову с 30 сентября 2007 года по 16 июля 2013 года взяток на общую сумму 87 миллионов 146 тысяч 655 рублей 40 копеек.

Генерала Шахова проводили в последний путь и похоронили на Троекуровском кладбище Москвы в январе 2012 года. Но по версии обвинения Фролов продолжал получать взятки при посредничестве генерала еще полтора года, до 16 июля 2013 года.

Если это не дискредитация ветерана военной контрразведки, генерал-майора Игоря Шахова, военной контрразведки и ФСБ в целом, что это такое?

Подробности – в программе «Взятка от мертвого генерала».

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

—