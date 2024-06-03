Мнение: 5000 шпионов в Польше, введут ли поляки и прибалты войска, разница в «оккупации» Россией и США

1. Заголовок польской газеты: «Шпионы среди нас. 5 тысяч агентов в Польше”. Судя по иллюстрации, речь идёт о русских агентах (ссылка). Зачем России нужно столько шпионов в небольшой европейской стране, непонятно. Шпионы — это всегда штучный товар, их чисто технически не может быть много, профессия такая.

Или, например, заголовок выше на той же картинке: «Дональд Туск [премьер Польши] жёстко про ПиС [«Право и справедливость», оппозиционная и яро антироссийская польская партия]: платные предатели, кнехты [наёмники] России!». Судя по всему, обвинение в работе на Россию стало обыденностью во внутрипольской политике (как и в ряде других западных стран), причём бросаются им, не особо задумываясь, любые стороны политического спектра.

Во многом это напоминает 1930-е годы в СССР, пропаганду и шпиономанию той эпохи. Так, например, в 1937-1938 годах в рамках сталинских репрессий более 100 тысяч человек были расстреляны при поиске несуществующих польских шпионов (ссылка 1, ссылка 2), а обвинение в работе на иностранные разведки было тогда стандартным способом расправиться с аппаратными или политическими соперниками.

2. Если верить многочисленным сигналам западных СМИ и заявлениям ряда европейских политиков, Европа собирается воевать с Россией напрямую, а не в формате прокси. В авангарде собираются встать Польша и страны Прибалтики (ссылка):



Страны Балтии и Польша послали “грозное предупреждение России”, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных на фронте. Об этом пишет Spiegel.

В публикации говорится, что ВС РФ могут добиться стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает “без особого энтузиазма”. Ситуация может резко ухудшиться.

В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границах и сами введут войска на Украину. Сообщается, что политики из стран Балтии предупредили об этом Германию на конференции в Таллине.

В соседней с Польшей Венгрии тем временем утверждают, что не только Польша и Прибалтика, но и в целом Европа готовится к полноценной войне с Россией (ссылка):



Европейские страны находятся в промежуточной стадии подготовки к войне с Россией. С таким заявлением в интервью радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», — сказал глава правительства.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине является войной Запада с Россией при посредничестве Киева. По его словам, Украина неспособна воевать самостоятельно.

Что же, если война переходит в ядерную, то мы убиваем двух зайцев одной бомбой. Как верно заметил Владимир Путин, европейцы с американцами «просто сдохнут», тогда как мы попадём в Рай.

3. Англоязычный мем про Польшу. «Польские мужчины под американской оккупацией» и «Польские мужчины под русской оккупацией» (ссылка):

Справа на фотографии Мирослав Гермашевский, первый и пока единственный польский космонавт, побывавший в космосе в 1978 году на корабле «Союз-30» и орбитальной станции «Салют-6».