Мнение «аналитика»: О великом почине Украины… Ой, а що це почалося?

Взахлёб обсуждается тема украинских ударов по российской территории западным оружием. Утверждают люди сведущие, что разрешение на это Вашингтон дал «в рекордно короткие сроки», едва только там осознали неиллюзорный риск потери Киевом контроля над Харьковом. И также говорят, что едва только мандат был получен, первые «химерсы» полетели по Белгороду, отчего пострадали мирные люди.

Ну, то есть, началось…

Ко куда важнее для судьбы России другой украинский почин.

Официальные СМИ сообщают, что в поселке Катеринополь Звенигородского района Черкасской области кто-то бросил гранату Ф-1 во двор сотрудника 4-го отдела местного ТЦК. Хотя «лимонка» взорвалась невдалеке от дома, никто не пострадал, разве что автомобиль военкомовского работника был повреждён осколками.

Но лиха беда начало.

Потому что проблемы с комплектованием ВСУ новыми рекрутами нарастают постепенно и неуклонно. Сначала это были просто видео, где люди в военной форме гоняются за неосторожным ухилянтом и пакуют его в бус. Затем появились кадры, где будущие «штурмовики Крынок» в меру своих сил сопротивлялись такой форме мобилизации. Причём всё чаще — под явно сочувствующие возгласы толпы. Дальше уже и многие окружающие стали переходить от простого человеческого сочувствия к активному противодействию попыткам военкомов пополнить ряды ВСУ очередным рекрутом. Кое-где кого-то из жертв удавалось даже отбить у людей в камуфляже. А в отдалённых сёлах возникали уже и прямые преграды въезду ловцам человеков. Не только импровизированные баррикады, но и активисты на них, в основном из числа женщин.

Теперь вот — новое развитие темы. Граната во двор — это уже вполне серьёзное предупреждение. И показатель того градуса, которого достигло бурление общественных настроений. Да, пока ещё не точка кипения, но процесс идёт по нарастающей.

Быть может, дойдёт и до популярной переделки известной частушки:

Мимо дома военкома

Я без шуток не хожу:

То в окно гранату кину,

То растяжку заложу…

В принципе, закономерный результат двух с лишним лет непрерывных «перемог», от которых подконтрольная Киеву территория постепенно сокращалась, зато кладбища по всей стране бурно разрастались. Собственно, нарастающий дефицит желающих улечься в землю под жовто-блакитним прапором, предварительно «осчастливив» родных 15 млн грн похоронных, привёл к тому, что сейчас обсуждается ещё одна тема. Как под видом «инструкторов» направить на подмогу терпящим бедствие ВСУ несколько десятков натовских батальонов.

То есть #НАТО, которое рассчитывало воевать с Россией преимущественно чужими руками, теперь придётся на войну явиться лично. Ибо отступать некуда — позади Париж.

И лишь когда натовские военные начнут возвращаться домой с украинской земли в цинковых гробах, а до старта РСМД с ядерными боеголовками останутся буквально минуты, всё это милитаристское безумие, даст Бог, прекратится.

Или — нет?

И «война до последнего украинца» таки перерастёт в… «до последнего европейца»?

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