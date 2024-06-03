Мнение «аналитика»: О чудесах статистики… Росстату не снилось?

Пишут, что #Россия, против которой Запад ввёл рекордное число санкций и рестрикций — более 15 тысяч! — поднялась с пятого на четвёртое место в мире по размеру экономики. Если, конечно, считать по «утешительному» курсу доллара, основанному на паритете покупательной способности. Забавный результат торговых войн, анонсированных как некое супероружие Запада, призванное «порвать в клочья» экономику подсанкционной страны.

Хотя у некоторых возникают вопросы…

Мол, что же это за #статистика такая, которая так считает обменный курс валюты, ставший де-факто нерыночным?

Но что вы хотите от статистиков, если по объективным данным минувший май, запомнившийся всем снегопадом на Параде Победы, в итоге вошёл в десятку… самых тёплых в Москве по итогам более чем столетних наблюдений? Кто бы ещё в первой майской декаде поверил в такое?

А кто бы два с лишним года назад поверил, что «полтора процента мирового ВВП» смогут более чем успешно сопротивляться давлению половины мировой экономики, а на поле боя даже и превосходить эту «половинку»?

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