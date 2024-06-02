Россиянам рассказали, какие завтраки приводят к ожирению

Пропуск завтрака или не получение достаточного количество белка утром может увеличить риск набора лишнего веса. Круассаны, пирожные и другая выпечка на завтрак могут способствовать этому из-за содержания пустых калорий и быстрых углеводов. Они быстро усваиваются, вызывая скачок уровня сахара в крови, но чувство сытости проходит почти сразу. Поэтому лучше выбирать завтраки, богатые белком, клетчаткой и полезными жирами.

Пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня, нарушению метаболических процессов и недостатку энергии, необходимой для активного дня. Поэтому эксперты советуют несколько вариантов полезной еды с утра.

Овсяная каша с ягодами и орехами. Ингредиентами являются: овсяные хлопья, свежие или замороженные ягоды (черника, малина, клубника), несколько орехов (миндаль, грецкие орехи, фисташки), льняное семя или чиа, небольшое количество меда или кленового сиропа (по желанию).

Смузи с зеленым шпинатом и авокадо. В него включены: свежий шпинат, половина авокадо, один банан, несколько ягод, греческий йогурт, мюсли или гранола без сахара, семена чиа или льна.

Цельнозерновой тост с авокадо и яйцом-пашот. В него входят: ломтик цельнозернового хлеба, половина авокадо, одно яйцо, соль, перец, лимонный сок.