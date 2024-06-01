Мнение: Россия обогнала Японию и стала четвёртой экономикой мира

Иностранные эксперты обычно занижают текущие данные по России, выставляя наши экономические показатели несколько более слабыми, чем они есть на самом деле. Позже они поправляют их задним числом, чтобы цифры на длинной дистанции всё же сходились. Подозреваю, злого умысла тут нет: просто эксперты в крупных организациях слишком ленивы, чтобы собирать все нужные данные вовремя, без задержек.

После очередного обновления выяснилось, что Россия является четвёртой экономикой мира уже с 2021 года — мы опередили Японию, пятую экономику мира, и оставили Германию далеко позади (ссылка).

Любопытные могут найти данные прямо на сайте Всемирного банка (ссылка). Если веб-форма будет висеть, скачивайте в формате эксель, там сразу все страны и все года. Вот интересный нам фрагмент:

Это данные по 2022 году. В 2023 Россия увеличила отрыв от Японии ещё на 2%.

Краткая справка. ВВП разных стран можно сравнивать двумя способами.

1. По номиналу. Вася сделал товаров на 100 долларов, а Петя на 120 долларов. У Пети ВВП выше на 20%.

2. По ППС. Вася сделал 100 болтов, а Петя 50 болтов. У Пети ВВП (ППС) ниже на 50%.

Экономистов обычно интересует ВВП по ППС, так как валютные курсы имеют отношение скорее к внешней торговле, то есть к небольшой части реальной экономики. Именно по ППС мы Японию сейчас и опережаем.

При этом доля услуг в экономике Японии — 71%, тогда как в России — 60% (ссылка). Таким образом, если смотреть только на реальный сектор, мы Японию опережаем уже значительно.

Также, если вы посмотрите на приложенную таблицу, вы заметите, что там шесть «западных» и шесть «незападных» стран. При этом по суммарному ВВП Запад уже безнадёжно отстаёт, и разрыв продолжает увеличиваться. Если же вспомнить, что объём реального производства в Китае в 2,5 раза больше, чем в США, статистика начинает выглядеть как приговор американскому миру.

Теперь разбавлю благостные цифры ложкой дёгтя. Всемирный банк создал нам своим уточнением данных серьёзную проблему. В начале года Владимир Путин поручил обеспечить вхождение России в четвёрку крупнейших экономик мира к 2030 году (ссылка). И чем, спрашивается, будут теперь заниматься ответственные за экономический рост следующие шесть лет? Индию догнать к 2030 году не получится, если получится вообще: в отличие от страдающей Японии, Индия быстро развивается, так что Индия, наоборот, может в ближайшие годы уйти в отрыв.

Админам Википедии тем временем прибавилось работы: они активно защищают от правок статью со сравнением стран по ВВП (ППС), чтобы не дать добавить туда данные о четвёртом месте России (ссылка). Учитывая их политическую ориентацию, это классическое «ВРЁТИ!» можно понять.

PS. Нет, СССР не был второй экономикой мира, это миф. Мы разбирали его вот здесь (ссылка).