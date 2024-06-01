Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

1. Россия разработала собственное оборудование производства чипов, уже идут испытания в Зеленограде (ссылка). Пока что речь идёт об относительно устаревшей технологии, на 350 нанометров. Однако тут надо понимать следующее.

А. Компаний, которые могут производить собственные литографы, в мире крайне мало, а лидер-монополист, Нидерландская ASML, занимает более 90% рынка. Собственный литограф — любой — это уже огромное достижение. В наше время гораздо проще и дешевле сделать космический корабль, чем литограф.

Б. Пока что тестируют литограф на 350 нанометров, однако уже вовсю идёт работа над технологиями 130-65 нанометров (ссылка).

В. Большая часть электроники — по сути, почти всё, кроме оперативной памяти и процессоров — работает на нормах больше 65 нанометров. Особенно это относится к военной и космической технике, которая должна выдерживать серьёзные нагрузки. Таким образом, и литографы на 350 нанометров, и литографы на 65-130 нанометров будут активно покупать.

2. Отечественные операторы связи вскоре смогут перейти на отечественное оборудование (ссылка):



На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), прошедшей в Нижнем Новгороде, группа компаний «Ростелеком» презентовала первый российский образец базовой станции операторского уровня мобильной связи. Устройство было разработано компанией «Булат», дочерним предприятием «Ростелекома», его серийное производство началось в апреле 2024 года на площадке НПО «Российские телекоммуникационные технологии» («НПО РТТ»). <…>

В феврале 2024 года успешно прошли полевые испытания первого образца отечественной базовой станции стандартов GSM/LTE-1800, подтвердившие высокое качество передачи сигнала и сопоставимость с решениями мировых лидеров отрасли. В апреле оборудование было внесено в реестр отечественного программного обеспечения.

Разработка аппаратной части базовой станции велась компанией «Булат», а программное обеспечение создавалось ООО «Новые телеком решения» («НТР»). Компания «Булат» заключила форвардные контракты на поставку базовых станций с «Ростелекомом» и «МегаФоном». Планируется, что новые станции будут работать в диапазонах 450/800/900/1800/2100/2300/2600 МГц, обеспечивая современное качество мобильной связи для российских операторов.

Вероятно, благодаря отечественной продукции операторы смогут сэкономить большие деньги на закупке импортного оборудования. Так в мае 2023 года в РФ завозили базовые станции Nokia. Закупка 20 тысяч образцов и комплектующих для них оценивалась в $30-60 миллионов.

3. В Правительстве задумались о разработке отечественной игровой приставки (ссылка):

В России ведется обсуждение идеи создания отечественной игровой приставки. Об этом в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) рассказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, его слова приводит ТАСС.

«Дискуссия идет, мы на связи с отраслевым сообществом и собираем обратную связь по тому, кто и какими ресурсами обладает для ее создания», — заявил он. Замглавы Минпромторга заверил, что ведомство выполняет поручение президента.

Шпак отметил также важность создания игр для будущих приставок, чтобы «было во что играть на этих консолях». Он рассказал, что большинство иностранных игр не будут совместимы с отечественным устройством из-за антироссийских санкций, поэтому необходимо не только создавать собственные игры, но и привлекать разработчиков из дружественных стран.

Заместитель министра подчеркнул, что в текущих условиях видеоигры стали одним из инструментов геополитики и воспитания молодежи. «Поэтому это большая, серьезная, комплексная работа. И она на стыке не только Министерства цифрового развития и Министерства промышленности и торговли, но и Министерства культуры, Министерства просвещения», — добавил он.

На мой взгляд, идея странная. Консоль — это действительно в первую очередь игры. Если нет огромного рынка сбыта — а у русской консоли его пока что нет и быть не может — игры под неё мало кто захочет делать. Надеюсь, у авторов проекта есть какой-то план, потому что со стороны русская консоль выглядит не только планово-убыточным, но и малоинтересным для игроков проектом.