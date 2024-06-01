 

AnTuTu опубликовал майский рейтинг производительности Android-смартфонов

01.06.2024, 20:00, Разное
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Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали майский рейтинг производительности Android-смартфонов. Лидером списка стал новый Vivo X100s, оснащенный флагманским процессором MediaTek Dimensity 9300+. Средняя оценка этой модели по итогам тысячи тестов в AnTuTu составила 2,1 млн баллов.

На втором месте находится Oppo Find X7 Ultra с процессором Dimensity 9300 и результатом 2,09 млн баллов, за ним следует Red Magic 9 Pro+ с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 2,08 млн баллов.

С четвертого по седьмое места заняли: iQOO 12 (2,07 млн) с чипом Snapdragon 8 Gen 3, Vivo X100 Pro (2,04 млн) на Dimensity 9300, iQOO Neo9S Pro (2,04 млн) и Vivo X100s Pro (2,04 млн), оба с процессором MediaTek Dimensity 9300+.

Восьмое, девятое и десятое места заняли устройства на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: складной Vivo X Fold3 Pro (2,03 млн), iQOO 12 Pro (2,02 млн) и Vivo X100 Ultra (2,02 млн). Примечательно, что Vivo X100 Ultra, являясь старшей моделью линейки, уступает по производительности базовому X100s, который занял первое место.


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